MALA ELECCIÓN

Moreno Valle en León

*** MALA ELECCIÓNDe confirmarse la derrota panista en la elección extraordinaria de Monterrey, el jefe nacional del PAN, Marko Cortés, debe pensar seriamente en la (in) conveniencia de mantener al guanajuatense Juan Manuel Oliva como secretario de Elecciones del Comité Nacional del PAN.*GUERRA REGIAEn julio, el panista Felipe Cantú ganó la votación en la capital de Nuevo León con apretada diferencia sobre el priísta Adrián de la Garza. El Tribunal Electoral Federal anuló la elección y ordenó repetirla. Hoy la historia puede invertirse, una apretadísima victoria del tricolor.*EN MANOS DE MARKORetener Monterrey fue el primer gran encargo a Oliva, y falló. En 2019 se renovará la gubernatura de Baja California (que hoy tiene el PAN), así como ayuntamientos y/o diputaciones locales en Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango. ¿Se la jugarán con Oliva al timón?*PEF, PACIENCIAAl final de la rebatinga por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 no se sabe que le hayan movido algún peso que modifique sustancialmente la propuesta inicial de recursos para Guanajuato. No obstante eso, el gobernador Diego Sinhue ya no quiso hacer olas y tal parece que confía en la palabra que -en privado- le empeñó el presidente Andrés Manuel de que más apoyos llegarán, que paciencia.***SILAO-SAN FELIPE, YADiego entregó a AMLO en su momento su ‘carta de Reyes’ que hace unos días reclamó que no le respondieron. La prioridad es la ampliación de la carretera Silao-San Felipe que Peña Nieto sólo inició. El problema es que esa vialidad uuurge, y la inversión proyectada es millonaria, así que seguramente debe estar pensando en un plan ‘b’ por si el respaldo de la Federación llega a cuentagotas, o no llega.***VÍA ¿RÁPIDA?En lo mismo está la Vía Rápida Becentenario, que hoy no es rápida y menos fue del Bicentenario. Faltan siete de los 12 puentes vehiculares proyectados, el que sigue es el Téllez Cruces. El Gobierno Federal ya tiene también algunos añitos que no le pone un peso a este proyecto que arrancó uno de los que hoy son funcionarios de la “cuarta transformación”, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.*FERROFÉRICO, TAMBALEASi bien es cierto que los recortes de los recursos federales pegaron en varios ramos, resulta curioso que ahora varios quieren culpar al Gobierno federal de no destinar recursos al Libramiento Ferroviario, proyecto clave para Celaya y Guanajuato, el cual se supone debe ser concluido con recursos privados. Esta esperada obra busca aliviar el caos, que afecta con bloqueos a la ciudad y la logística comercial.***FEDERACIÓNNO LE ENTRASe ha dicho estos días que el proyecto del Ferroférico no tendrá recursos federales por tercer año consecutivo. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, el celayense Mauricio Usabiaga, declaró que los recortes afectarían al Ferroférico y todo el plan de la terminal intermodal***KANSAS TAMPOCOPero la preocupación del empresario celayense no es esa, sino sobre todo el que la empresa ferroviaria Kansas City Southern aún no firma la ampliación de la concesión de la red ferroviaria, por lo que no ha aportado recursos para concluir su línea NBA. De no hacerlo, ahí sí tendría que entrar al quite el Gobierno, lo cual luce muuuuy complicado, y el proyecto que inició hace diez años se podría extender.***FERROMEX, AHÍ VALa otra empresa privada responsable del proyecto, Ferromex, logró que se ampliara su derecho de vía ante la SCT y por eso puso en la mesa 2 mil 400 millones de pesos para la construcción de 12 obras de su línea AM. Actualmente, la obra general lleva alrededor del 70% de avance, lo cual hace tres años se informaba que ya llevaba pero los innumerables robos hicieron que retrocediera a casi el 54%.***INSEGURIDAD, COSTOAunque ese es otro ‘problemita’ en el que al parecer nadie se quiere hacer responsable, el de la seguridad para evitar más robos y que Ferromex no cumpla su advertencia de suspender su inversión.El 8 de junio de 2017, el exgobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle, en plena gira nacional con la intención de posicionarse como un aspirante presidencial, presentó en el Poliforum León su libro titulado ‘La Fuerza del Cambio’, en el que refería los logros al frente del gobierno poblano. La convocatoria estuvo a cargo del entonces diputado federal y hoy local, Miguel Ángel Salim Alle.Entre los asistentes estuvieron los hermanos Luis Alberto y Ricardo Villarreal García; el actual alcalde de la Capital, Alejandro Navarro; el salmantino Justino Arriaga; las hoy diputadas locales Lorena Alfaro y Libia García, y llegó para saludar el entonces delegado de Gobernación, Javier Aguirre.