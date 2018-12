Nadie es profeta en su propia tierra. Lo sé yo, lo sabe el mundo y lo sabe Yalitza Aparicio. Que lleguen a la prensa internacional los comentarios racistas (por no decir una palabra más altisonante) que le hicieron a la protagonista de Roma por su portada en Vogue, pues, gente, no es una buena manera de hacer amigos más allá de nuestras fronteras. O al menos, presentarnos como una sociedad decente al resto del mundo.Porque la ración de orgullo que tengo por México, gracias a la ayuda que hicimos en los últimos temblores se me está agotando. Habría que renovarla más seguido. Por lo que, aprovechando que son navidades y se nos vienen fechas de convivencia in extremis con nuestros consanguíneos, quiero hacer mi lista de deseos. No la envío en globo porque contamina y solo le llegaría a los Reyes Magos. Muy poco eficaz si mi mensaje va a más gente.Así que he aquí mi propuesta:Quiero una calle para Yalitza. Una muy grande. Si hay otra mujer que ha hecho algo más, también. Quiero que brille en algo que sea mexicano y no solo en una revista extranjera que supieron ver lo guapa que es antes que sus vecinos.Quiero muestras grandes, monumentales, de lo bien encaminado que está el cine mexicano. Quiero atención al arte que se está haciendo ahora. Quiero escuelas con muchas científicas, bibliotecas con nombres de escritoras, teatros dirigidos por directoras, fotógrafas… vamos, que la lista es larga. Pero que estén vivas, para que así podamos hablar con esa persona que admiramos y ver cómo vive lo mismo que nosotras.¿Por qué? Porque falta normalizar que en México hay mujeres talentosas (y de paso guapas, en el sentido de realización personal) que, si brillamos fuera, disfrutemos dentro. Quiero que una niña sueñe en grande. Quiero que aspire a más. Quiero que no encuentre ni micromachismos, ni violencia machista, ni techo de cristal, ni amenazas de una sociedad.Quiero que esté tranquila en la calle, que trabaje tranquila en su oficina, en estudie tranquila en la escuela y que viva tranquila en su casa. Sobre todo, que no encuentre trabas en su casa. Quiero que las generaciones venideras no den por sentado que una broma no es solo una broma. Quiero que sean conscientes de las oportunidades que hay esperándolas. Quiero presión social positiva para que las mexicanas despertemos a la nueva era. Una en la que hombres y mujeres convivamos juntos cada uno con sus derechos humanos respetados.Ya sé… será difícil, pero es Navidad y se vale soñar.