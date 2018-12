Todos los asistentes a la presentación de “”, el nuevo libro del catedrático, fueron considerados especiales, porque su presencia reafirmó otra meta cumplida del también columnista de am.El pasado 18 de diciembre, dentro del Salón Los Cristales de la Universidad de La Salle Bajío, varios ejemplares a precio especial, fueron firmados del puño de Peña Dodero, quien se desempeñó hace varios años como Director de Comunicación de la universidad.El maestro Luis Enrique Zorrilla Aceves, director de la facultad de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, ofreció un mensaje a los presentes.Estos también disfrutaron de una lectura dramatizada de uno de los ochenta relatos breves del libro, a cargo de la maestra Mónica Rodríguez de la Rosa.Por su parte, René Morales Tirado, amigo y adversario futbolístico de Peña Dodero, presentó el libro antes de que su autor ofreciera una charla acerca de lo que lo motiva e inspira.El evento estuvo amenizado por Gabo González, líder de Only & Duets, que presentó dos temas inéditos que se incluirán en un próximo disco, así como por Raúl Poli, reconocido saxofonista que interpretó un tema de la cantante Mon Laferte.Con la agudeza y estilo lúdico de otros de sus textos, “Cada vez que respiras” recopila relatos dirigidos a los jóvenes.“‘Cada vez que respiras’ recopila ochenta y un relatos breves. Es el sexto libro que nace sin el cobijo de una gran editorial, pero con el soporte de una multitud de buenos amigos".“Está dedicado a los jóvenes y a los jóvenes de corazón. A los que frecuentan el lado luminoso de la vida”, explicó Peña Dodero en entrevista con am sobre el contenido de su obra".Con tintes de sarcasmo, con analogías y moralejas finales, el autor prefiere que cada lector haga sus propias reflexiones: “El poder de la metáfora es insustituible, emocionante y profundo. El conocimiento adherido a una historia, impacta en una longitud considerable de años.“Las historias son punto de partida, no puerto de llegada. Dejan en suspenso la moraleja o el sentido, para que cada oyente interprete a sus anchas y contacte los significados. No obstante, aunque se puede inducir a una reflexión, es interesante dejar la respuesta cabalgando en el aire”, invitó.Como el libro no cuenta con grandes canales de distribución, porque la editorial LO PERSONAL es libre e indpendiente, Peña Dodero invita a estar pendientes de dónde conseguir uno.“Será hasta 2019 cuando el libro esté en las estanterías. A través de las redes sociales y en la columna dominical se enterarán con toda anticipación”, agregó.Especialista en temas de comunicación, motivación, negociación, integración, equipos, liderazgo y conflictos, Peña Dodero ha trabajado por más de tres décadas con adolescentes y universitarios.Ha sido expositor en diversos foros en México, Estados Unidos y Costa Rica, así como orador en congresos internacionales.Además de la autoría de más de cien artículos, ha publicado otros cinco libros: “Guerrero de la Duela”, “El hueco en la muralla”, “Travesía sobre las colinas y más lejos”, “Éxodo” y “Puente sobre aguas turbulentas”.