“Agradezco la oportunidad que me dio la vida de llegar con buen estado físico y mental hasta el día de hoy, fecha en la que sigo ejerciendo mi profesión con una gran vocación”, dijo, en la celebración de 50 años de servicio médico.El 19 de diciembre de 1968, Primo Quiroz Durán se recibió como médico de la Escuela de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato; desde ese día hasta la fecha ha dedicado su vida al cuidado y atención de sus pacientes.Su esposa Guadalupe Zárate de Quiroz y sus hijos Martín, Primo y Sergio Quiroz Zárate organizaron una comida para 200 amigos, familiares y colegas que han marcado de una u otra forma la vida profesional del especialista en cirugía general.En los salones del hotel Crown Plaza el doctor recibió uno a uno a sus invitados, los cuales son de diferentes épocas de su vida; desde excompañeros de la primaria hasta colegas que laboraron con él en el Hospital General Regional de León (HGR).Un detalle especial de esta celebración fue que se colocaron unos globos blancos con los nombres de algunos de sus maestros de diferentes niveles de estudio de la vida académica de Primo, quienes ya fallecieron.“Agradezco a mis maestros de la primaria Constancia y Trabajo, de la Señorita Josefina Camarena, ya que ellos dejaron huella en mi vida y valores que me transmitieron desde mi infancia”, expresó.Recordó con gran afecto al doctor Pablo del Río quien le transmitió su vocación para dedicarse a la medicina.“Muchos de los médicos de los inicios de la Escuela de Médica dicen que él era el médico del siglo XX de León, por su ejemplo, honestidad y capacidad, fue quien me inspiró a estudiar esta profesión”.También resaltó el apoyo que recibió de sus padres (ya fallecidos) y de sus hermanas; Yolanda, Elvira y Guadalupe Quiroz Durán, quienes le acompañaron en esta fecha y siempre.Carlos Pérez Calderón, Efraín Aranda Torres y Jaime Fuentes, profesores de Primo, también le acompañaron.De ese medio siglo que el doctor Quiroz ha dedicado a su vocación, treinta años lo hizo en en Hospital General Regional.“Mi paso por el HGR es lo más preciado que tengo en mi vida profesional, porque es donde dediqué más parte de mis años como doctor, agradezco a los pacientes y compañeros con los que viví esta experiencia”.El ejercicio de su profesión en la medicina privada en el Sanatorio Chávez o la Torre Médica Santé o su cercanía con el Club León donde ocupó el cargo de médico del equipo en los 80, fueron también recordadas por el festejado en este aniversario.