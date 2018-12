¡Sorprendente! sobrevive niña más prematura del mundo

La madre Lyla, una bebe que nació prematura en la semana número 21 en San Antonio, Texas, reveló que tuvo que pedirles a los médicos que resucitaran a su bebé durante el parto.

Después de 4 años Lyla se encuentra saludable y ahora es una niña muy feliz, comenta Courtney de 36 años.

Cuando Lyla Stensrud nació en julio del 2014, pesó menos de una libra y los medios al enterarse de que era prematura señalaron que no era recomendable resucitar a la bebé, siendo que tienen una tasa de supervivencia baja.



Fue entonces cuando el pediatra de Courtney, después de dar a luz, le dijo que no la resucitara. Sin hacerle caso, luchó por su hija Lyla, y sobrevivió. Ahora es la primera bebé prematura que sobrevive.

Courtney comentó que se sintió mal cuando apenas tenía 21 semanas y cuatro días de embarazo y fue al baño.



"Algo no se sentía bien, así que me agaché y (el bebé) me agarró el dedo. Por suerte, mi obstetra y ginecólogo estuvo de guardia esa noche, así que me apresuraron a dar a luz y en 10 minutos nació", comentó.