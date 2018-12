Se despierta y pide ayuda

Sigue leyendo...

Para celebrar la, una de las cosas más importantes es la, pero no siempre son reuniones en donde celebran amenamente ya suele haber excepciones, como el caso en el que una, invitaron a su hermana a pasar las fechas decembrinas en su casa, en, ya que tenían año y medio de no ver a sus familiares.Al estar juntos en la casa, después de almorzar juntos, los hombres, obligándola a que la mujer la tomara. Después de quedar, los hermanos la llevaron aproximadamente ahasta llegar a un monte y ahí empezaron a abusar de ella porDespués de esto,y no se dieron cuenta que su hermana sey de inmediato, quienes se dieron cuenta de lo que pasaba y llamaron a lallegaron al lugar y encontraron a la mujer semidesnuda con varias marcas de abuso; la mujer los llevó al lugar en el que se encontraban sus hermanos.Después de haberlos encontrado en, los sujetos fueron arrestados por las autoridades y trasladados a la, en donde serán juzgados por los delitos de, por lo que su condena podría rebasar los

*** MALA ELECCIÓN

