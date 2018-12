¡Ya apareció Maradona! Lo malo es que sí: andaba de parranda y la fiesta se acaba después de Año Nuevo

2018-12-27 15:25:47 | REDACCIÓN | @superdeportivo

El argentino decidió alargar sus vacaciones y aún no regresa con los Dorados de Sinaloa

Diego Armando Maradona llevó a los Dorados a la Final del Apertura 2018. Foto: MexSport



Diego Armando Maradona no estaba muerto, pero sí: andaba de parranda.

El entrenador feu visto en Argentina y luego se confirmó la razón por la que no ha regresado con los Dorados de Sinaloa: decidió alargar sus vacaciones decembrinas y aunque se había comprometido a regresar un día después de Navidad, ahora lo hará hasta el dos de enero del próximo año.

En Culiacán, sede del equipo del Ascenso MX, esperaban a Maradona desde el miércoles, pero el '10' no se presentó a la pretemporada de sus aún dirigidos. De hecho, la directiva no pudo explicar las razones para no tener al entrenador al frente de la escuadra.

Horas después se supo que Maradona sigue en Argentina, disfrutando de sus vacaciones, y que le ha comunicado al Club que regresará hasta la próxima semana, pues quiere pasar el Año Nuevo con su familia.

Maradona llegó a Dorados a mitad del torneo anterior y encabezó una espectacular reacción de los sinaloenses, que salieron del penúltimo lugar de la clasificación para llegar hasta la Final, aunque el Atlético San Luis les ganó el título en una serie definida en tiempo extra.

Los Dorados inician la temporada de Clausura 2019 el cinco de enero, al recibir al Celaya en el Estadio Banorte.