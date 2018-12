Ya espera el Clásico

El mediocampistasabe lo que encontrará en ely en la Ciudad por lo quele ha platicado.Pero ha conocido la historia del Club en voz del ex jugador albiazul,, quien coincidió conen elaños atrás."Sé la historia, tuve de compañero a, me comentó de la historia que tiene el Club, me fue comentado de a poco lo que vivió y lo lindo que tiene este equipo", dijoa su llegada aErviti fue campeón con los Rayados en el Torneoy jugó en el club durante seis años entre el 2002 y 2008.Sigue siendo uno de los favoritos de los aficionados rayados.En cuanto a la actualidad,mencionó quele habló bien del club y quedó impresionado con lo que le contó sobre las instalaciones como El Barrial y el estadio.Además,pudo enterarse de la rivalidad que existe cony aguarda por el Clásico, aunque está enfocado en prepararse para jugar desde la primera jornada del Clausura 2019 el 5 de enero."Como se juegan todos los Clásicos es una pasión y sé que este Clásico se vive muy intensamente, pero hay que esperar el momento, primero hay que pensar en la primera fecha y tratar de arrancar bien", comentó Meza.