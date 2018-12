Yalitza Aparicio, entre los mejores actores de 2018

Roma, de Alfonso Cuarón, le dio un giro a la vida de Yalitza Aparicio, quien recientemente entró en la lista de The New York Times de los mejores actores de 2018 debido al papel que tuvo en la película biográfica del cineasta mexicano.La publicación indicó que al momento de realizar la lista se dieron cuenta que las mujeres superaban en número a los hombres, por lo que pensaban ajustar el equilibio, lo cual rechazaron tras reconocer que la ira femenina es una poderosa fuerza política, social y creativa en la actualidad.The New York Times señaló que en la historia del cine las trabajadoras domésticas suelen ser figuras marginales que brindan alivio cómico o apoyo moral a las personas privilegiadas; sin embargo, Roma revierte la tradición al colocar a Cleo en el centro de la historia de la vida familiar y la agitación social.El artículo calificó a Yalitza Aparicio como "el descubrimiento de la pantalla en 2018" y enfatizó que ella era maestra cuando fue considerada para el papel de Cleo, su primer trabajo en el cine.Agregó que la mexicana tiene cualidades que solo las verdaderas estrellas de cine tienen: una amalgama única de magnetismo, intrepidez y arte.En la lista de The New York Times también aparecen actrices como Julia Roberts, Regina Hall, Glenn Close y Elsie Fisher.A partir de su papel como Cleo, Yalitza ha sido aclamada por diversas publicaciones y el público de la película.Ha aparecido en la portada de la revista VOGUE y conquistado los corazones de decenas de personas que le han pedido su autógrafo en Estados Unidos y Canadá.