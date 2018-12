Habitantes de barrios altos de Pachuca piden cárcel para presunto ladrón serial

SU ÚLTIMO GOLPE



"Se lo iba a robar pero los dueños se dieron cuenta y pidieron ayuda de los policías que lo detuvieron, pero sabemos que pronto va a estar libre", señaló un ama de casa de El Arbolito.

Un hombre que presuntamente delinquía desde hace años en los barrios de, en Pachuca, fue detenido por policías municipales, tras ser señalado deEl detenido, de aproximadamenteresponde al nombre de M.G.R.L. y es conocido con los alias de ‘El Mapa’ o ‘El Lupito’, fue identificado vecinos de ambos barrios quienes lo acusan de serLuego de recibir una denuncia, AM Hidalgo se trasladó al lugar de los hechos en donde vecinos (que por temor a una represalia guardaron sus identidades) comentaron que existen varias carpetas de investigación en su contra por robo y otros delitos.Sin embargo, manifestaron su preocupación ya que “cuando han sido arrestado es liberado en poco tiempo”. Recientemente, se le señaló por, situada en la calle Francisco Montes de Oca, en El Arbolito.Los lugareños comentaron quedel momento en que entró a hurtar en dicho plantel. Y por ello,con la imagen de ‘El Mapa’ o ‘El Lupito’ cuando entra a robar.Varios padres de familia, cuyos hijos estudian ahí, señalaron que la silueta de la foto impresa en la manta corresponde al detenido.Fue durante la madrugada de Navidad cuando vecinos sorprendieron al presunto delincuente tratando de, al cual le dio unRefirió que El Lupito, desde hace mucho tiempo se dedica a cometer robos, unos hasta con, en El Arbolito y La Nueva Estrella, pero muchas víctimas no lo denuncian porSeñalaron que otras sí lo han, pero cuando el hombre sale libre, les dice que a él no le hacen nada yEntre las denuncias más recientes que El Mapa tiene en su contra están los expedientes con los números 12-2018-13205, 12-2018-06250 y 12-2018-13457.Por último, vecinos de ambos sectores hicieron un llamado a las autoridades para que el detenido esta vezy responda por denuncias pendientes en su contra.