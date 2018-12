La pequeña Samara Guadalupe necesita de tu ayuda

PIDEN AYUDA AL GOBERNADOR

La pequeñitanació con infarto de, por lo cual tiene dificultades para respirar desde su nacimiento.A sus 11 meses de edad nunca ha sido llevada a su casa y desde que nació ha vivido en elPara que sus papás puedan llevarla a su hogar, la niña necesita un ventilador de soporte de vida astral queAdemás de este ventilador, se necesitan varios complementos para el funcionamiento, como lo son el circuito de ventilación, una unidad térmica para humidificación y calefacción, un concentrador de oxígeno y un tubo de conexión traqueostomía.El costo de los equipos es de aproximadamentey los padres de la menor no cuentan con dicha cantidad ya que ninguno de los dos trabaja, porque se la pasan día y noche cuidando a Lupita en el hospital.Sus padres, los señoreshan enviado cartas pidiendo ayuda al gobernador del Estado de Guanajuato, pero no han obtenido ninguna respuesta. .Lupita quien no pierde la sonrisa, cumplirá un año el próximo 12 de enero y el mejor regalo sería abandonar el hospital.Si usted quiere ayudar a la bebé con cualquier cantidad se abrió una cuenta en Banamex , el número de tarjeta es 5204 1654 5197 8690 y la CLABE es 002225701473734470.Además de aportaciones monetarias, también se puede ayudar a Lupita con pañales y ropita.