Día complicado en Corredor Industrial



“Se hicieron operativos de Tránsito para eliminar nodos vehiculares, Protección Civil y Bomberos atendieron quemas, y con apoyo de la Procuraduría Ambiental se verificó que no hubiera reincidentes en estos casos. Sin embargo, es necesario reforzar el trabajo porque en las carreteras son los pastizales y generan una alta concentración de PM10 y PM2.5, que repercuten en la calidad del aire de varios municipios”, expuso.

Invierno temporada más difícil



“En León se hace todo lo posible, debemos pedirle ayuda a la ciudadanía con el reporte de las quemas al 911 o a la Línea Verde; y es necesario reafirmar el apoyo de la ciudadanía, denunciando y avisando al 911 y 7124363 donde las haya, para evitar una nueva precontingencia”.

Exigen mano dura por contaminación



“Cada año es lo mismo, pero cada más grande por la cantidad de coches, población, quema de pirotecnia e inicio de obras que sólo bloquean vialidades”, señaló Ibelles.

Contribuir a disminuir contaminación atmosférica



“Las consecuencias son responsabilidad de todos, los que no verifican o los que usan el vehículo para todo. Necesitamos sumarnos para evitar empeorar estas situaciones”.

Para evitar el problema



“La precontingencia no fue por los coches, sino por incendios, y la autoridad hace caso omiso de sus capacidades, no impide la deforestación, permite que desarrollos talen árboles sin permiso y así no podemos avanzar en calidad de vida y menos echarle la culpa al número de coches que no han verificado”.

María del Carmen Mejía Alba, directora de Gestión Ambiental, explicó que el registro de precontingencias. Aseguró que para bajar las emisiones de partículas PM10 y PM2.5, el Municipio atiende el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de León (Proaire). Comentó que si bien la precontingencia ambiental activada el martes fue por exceso de partículas PM10 en la estación Ciceg, fue un día complicado en todo el Corredor Industrial. Aclaró que a pesar de que la precontingencia fue desactivada en León, por lo que la población debe estar al pendiente y evitar acciones que podrían empeorar la contaminación atmosférica. Mejía Alba añadió que la, porque a veces las personas no denuncian y ellos le resulta difícil controlar las emisiones. En la pasada festividad de Navidad, la Dirección de Gestión Ambiental recibió 26 reportes de fogatas, por lo cual se abrieron los expedientes correspondientes para su investigación. Ambientalistas leoneses indicaron que para evitar más precontingencias en la ciudad es necesario adoptar medidas no populares y que el gobierno haga valer su autoridad. Ricardo Ibelles, presidente de la Fundación Rescate Arbóreo (Fura), opinó que deben ser tomadas en cuenta acciones como el, además de implementar servicios de transporte público amigables para la sociedad. Añadió que no se trata de aplicar multas indiscriminadas, sino que los leoneses abonen para disminuir la contaminación atmosférica. Franz Espejel Muñoz, presidente de la asociación civil Primero León, expuso que las autoridades no han asumido su papel para tener una buena calidad del aire. Platicó que las ladrilleras, deforestación y quema de pastizales son algunas de las causas del problema, por lo que

