Son tiempos de canallas: López Obrador

"Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio , a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino , que es pobreza , miseria de espíritu , según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos desgraciadamente de canallas , pero bueno, ese es un asunto de otro tipo", respondió a una pregunta que se le hizo en conferencia de prensa.

"Decirle a los conservadores, no a todos, porque no son todos, que vayan actuando de manera distinta también, que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio, ¿Qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas?", cuestionó.