FOTOS. Deja camionazo siete muertos; el autobús cayó de puente y viajaban guanajuatenses

Al menos siete personas, entre ellos dos menores de edad, murieron de forma instantánea por un fatal accidente en San Luis Potosí cuando un autobús de pasajeros cayó de un puente. Presumen que el chofer se quedó dormido. pic.twitter.com/eXwztd0JPB — imagenYuri (@imagenYuri) December 27, 2018

Al menos 6 personas murieron y 16 resultaron heridas cuándo el autobús de pasajeros de la línea Frontera en el que viajaban chocó contra una protección metálica y cayó de un puente en el kilómetro 153 de la carretera #Querétaro #SanLuisPotosí. pic.twitter.com/YecNzGvND7 — SETH ROJAS MOLINA (@sethrojasmolina) December 27, 2018

Personal de @ProtCivilSLP en colaboración con otros cuerpos de emergencia realizan labores de rescate de los pasajeros del autobús que se accidentó en la carretera 57. @SLPMunicipio pic.twitter.com/55g7Ybf1Cf — P. CIVIL MPAL. S.L.P (@ProtCivilSLP) December 27, 2018

La caída de undesde un puente dejó como saldoEl accidente ocurrió la mañana de este jueves cerca deTras presuntamente dormitar el chofer, el camión de la línea Frontera chocó contra una banda metálica, salió del camino justo cuando pasaba sobre un puente y volcó, reportó Pulso.Inicialmente, en el lugar se reportaron cinco víctimas, entre ellas 2 menores y 3 adultos.Posteriormente, la Fiscalía confirmó el deceso de dos personas más en el hospital.El autobús venía de Nuevo Laredo y se dirigía a, con paradas antes enSegún la lista de pasajeros, al menos tres de los lesionados son de1. Hombre de 59 años identificado (Falleció en IMSS 50)2. Mujer de 44 años identificada (Falleció en IMSS 50)3. Mujer identificada, no se refiere edad (Falleció en el lugar de los hechos)4. Niño de aprox. 10 años no identificado (Falleció en el lugar de los hechos)5. Niña de aprox. 3 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos)6. Mujer de aprox. 30 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos)7. Mujer de aprox. 35 años no identificada (Falleció en el lugar de los hechos)ADEMÁS DE 24 PERSONAS LESIONADAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA EN LOS SIGUIENTES HOSPITALES DE LA CAPITAL POTOSINA Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ:Hospital Central Ignacio Morones Prieto (Lesionados)1. Mujer identificada de 55 años, originaria de Michoacán2. Niño identificado de 5 años, originario de Monterrey, Nuevo León3. Niña identificada de 6 años, no refiere origen4. Mujer identificada de 79 años, originaria de Celaya, Guanajuato5. Mujer identificada de 17 años, originaria de Monterrey, Nuevo León6. Niña identificada de 3 años, originaria de Celaya, Guanajuato7. Hombre identificado de 46 años, originario de Celaya, Guanajuato8. Mujer identificada de 48 años, no refiere origen9. Mujer identificada, no refiere edad, originaria de Monterrey, Nuevo LeónClínica 50 del IMSS (Lesionados)1. Hombre identificado de 50 años, originario de Monterrey, Nuevo León2. Hombre identificado de 36 años, no refiere origen3. Mujer identificada de 28 años, originaria de Michoacán4. Niña identificada de 9 años, originaria de Michoacán5. Niño identificado de 5 años, originario de MichoacánClínica Cuauhtémoc del IMSS (Lesionados)1. Hombre identificado de 21 años, originario de Apodaca, Nuevo LeónClínica del ISSSTE (Lesionados)1. Mujer identificada de 55 años, originaria de Monterrey, Nuevo LeónHospital General de Soledad de Graciano Sánchez (Lesionados)1. Hombre identificado de 25 años, no refiere origen2. Hombre identificad de 38 años, no refiere origen3. Mujer identificada de 19 años, originaria de Monterrey, Nuevo León4. Hombre identificado de 32 años, originario de Estado de México5. Mujer identificada de 52 años, originaria de Apodaca, Nuevo León6. Hombre identificado de 19 años, no refiere origen7. Mujer identificada de 15 años, originaria de Monterrey, Nuevo León8. Mujer identificada de 54 años, originaria de MichoacánPARA MAYORES INFORMES A FAMILIARES DE VÍCTIMAS, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ PONE A DISPOSICIÓN EL TELÉFONO (444) 8 12 26 24 EXTENSIÓN 1035 DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA