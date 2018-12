Piden panistas restricciones ante Guardia Nacional

Guardia Nacional, para construir paz y seguridad



“No es combatir la inseguridad, es construir la seguridad, la paz, la concordia, la civilidad y se tiene que ver como una estrategia de carácter integral. No es la solución aislada, faltan muchos elementos que hay que introducir”, señaló Romero Hicks.



“De lo contrario, esto sería un despropósito, sería darle el garrote con dinero y legitimidad a un presidente que no escucha y que puede ser un dictador”, añadió.

Reprochan militarización



“Es una institución que tiene un reconocimiento social muy importante y podemos arriesgarlo al dejarlos en la calle permanentemente y que hagan las funciones de la policía civil, no es su función.

¿Cuánto tiempo?, el que sea necesario, pero no para siempre, es el punto de quiebre. No hay un país donde el ejército se encuentre patrullando las calles, que esté en paz social, donde han tomado las funciones se vive en una represión social, casos como Cuba o Venezuela”, expresó.

Todos están leyendo:

De aprobarse la creación de la, tendrán que hacerse con ciertas restricciones para queni se caiga en una represión social, externaron los diputados, así como el senadorRecordaron que dicha iniciativa, ahora ya un, la estarán discutiendo los próximos 16 y 17 de enero tanto en el, como en la Cámara de Diputados, respectivamente, en un periodo extraordinario.Romero Hicks adelantó que a partir del 8 de enero se estarán haciendo audiencias con distintos actores como gobernadores, alcaldes, Congresos locales y especialistas, con la finalidad de hacer unaInsistió en que se deben considerar aspectos como el respeto a los Derechos Humanos, queque se fortalezca también a las autoridades locales y particularmente que se acuerde un trabajo coordinado y no haya un mando único, sino mixto.El legislador Jorge Espadas, puntualizó que comoestán de acuerdo en que laapoye, ya que la inseguridad que vive el país ya es muy grave, pero que no se quede en las calles de manera definitiva.Aseguró que esta iniciativa tal cual está planteada no cuenta con el apoyo necesario de todas las fuerzas políticas, sin embargo espera que así se mantengan.Además, el senador Erandi Bermúdez dijo que también se debe considerar la presencia de la Guardia Nacional solamente en aquellas entidades donde estén rebasadas las autoridades locales e ir regresando a los militares en la medida que la inseguridad vaya disminuyendo.