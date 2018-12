DIEGO EN EL NORESTE

Celebra presupuesto pro-mujeres

***DIEGO EN EL NORESTEEl gobernador Diego Rodríguez regresa hoy a la agenda de las actividades públicas, estará de gira con entrega de obras en Tierra Blanca y Santa Catarina. Ayer sostuvo un encuentro privado con la alcaldesa de esa última localidad, Sonia García, en donde ofreció que habrá un respaldo para los 46 municipios.*‘PAPA CALIENTE’Para cerrar el año ‘tiene en el horno una papa caliente’: el asesinato del joven migrante de San Miguel de Allende, Leonardo Reyes, a quien el aparato oficial acusa de ser parte de una banda que se enfrentó con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, pero la familia ya dejó claro que no les cree nadita y buscará que se aclare la verdad de ese hecho.*QUE NO HAYA DUDASDiego tiene su primera prueba de fuego. Una investigación del procurador Carlos Zamarripa a los muchachos del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca, genera una natural sospecha. Es un caso para que el procurador de Derechos Humanos, José Raúl Montero, vaya a fondo, y sea pronto.***SI QUIERE UN PARTIDOSi usted está interesado en crear un nuevo partido político, le aviso que el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ya emitió las reglas para el registro de partidos locales. La ley permite que una vez cada seis años (después de la elección a Gobernador) se abra esa opción. En enero 2019 es el mes para presentar el “aviso de intención”, si no pues a esperar hasta el año 2025.*TODO UN DESAFÍOLos lineamientos para la constitución y registro de partidos los puede consultar en la página del IEEG. De entrada le advierto que no es tema para nada sencillo, tanto así que en el estado no hay ningún partido político “hecho en Guanajuato”, todos son partidos de carácter nacional que, de acuerdo a su votación en lo local, mantienen o no el registro en el estado y por consiguiente las prerrogativas $$.*PANAL, SALVADOPor ejemplo está el reciente caso del Partido Nueva Alianza, que si bien perdió la categoría a nivel nacional, en Guanajuato sí alcanzó el 3% de votación, y con eso pudo obtener su registro como un partido estatal. Al final la cuestionada estrategia de lanzar a la lideresa sindical, la maestra Bertha Solórzano, como candidata a la gubernatura, les sirvió para salvarse y así tener recurso público.*POR SI TRAE GANASPero eso de empezar un partido estatal de la nada, son palabras mayores. Se debe acreditar la celebración de asambleas distritales en por lo menos dos terceras partes de los distritos, o de asambleas municipales en al menos dos terceras partes de los municipios. Además de celebrar una asamblea estatal constitutiva. Y que en cada una participe al menos el 0.26% del padrón electoral. Uff...*NADIE SE ANIMALa realidad es que hasta hoy ningún personaje u organización ha levantado la mano para ser partido político. Alguna vez lo intentó, y no tuvo éxito, el ex alcalde panista de León, Eliseo Martínez Pérez (q.p.d.e).***COSTO DE LOS PARTIDOSLos partidos políticos en Guanajuato nos costarán del presupuesto estatal en el 2019 un total de 147 millones 485 mil pesos, repartidos de la siguiente manera: PAN (45.2 mdp), Morena (25.5), PRI (21.5), Partido Verde (15.8), Nueva Alianza (10.5), PRD (10.3) y Movimiento Ciudadano (10.15 mdp).*A LA ALZAEse monto representa un incremento del 31% respecto a los 112.7 millones de pesos asignados a los partidos políticos en Guanajuato en 2017 (año no electoral, igual que 2019), cuando recibieron: PAN (40.8 mpd), PRI (26.6), Verde (15.5), PRD (11.7), Morena (9.2) y Movimiento Ciudadano (8.9 mdp).*MORENA, GANÓNComo puede apreciar, la votación de julio pasado en Guanajuato impacta directamente en el reparto de recursos. Le pega un poco a la aplanadora azul, lo mismo que al PRI y al PRD, se sostienen Verde y MC, y el gran ganón del pastel pues es Morena, que prácticamente casi triplica sus recursos de 2017.*NUEVA ALIANZA, FELIZY muy feliz está Nueva Alianza, antes tenía el registro nacional pero no local, aquí no recibía recurso y ahora tendrá 10.5 meloncitos el partido que dirige el diputado local, el maestro Juan Elías Chávez. Ya veremos que ánimos toman ahora que está de regreso la fundadora del Panal, la maestra Elba Esther.La senadora leonesa por Morena, Malú Mícher, destacó en sus redes sociales que el presupuesto etiquetado para fortalecer las acciones y programas que reduzcan la brecha de género y acaben con la violencia hacia las mujeres, registró ajustes a la alza respecto al proyecto original del PEF 2019.Hizo un reconocimiento al diputado presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez, al acompañamiento de las organizaciones sociales y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.