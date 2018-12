Entre polémica por recursos para el DIF, aprueban Presupuesto de Egresos en Tlaxcoapan

En sesión extraordinaria de cabildo, este jueves, se aprobó elpor un monto deen la cual se generó una polémica luego que una regidora solicitóal sistema municiapl de Desarrollo Integral para la Familia (DIF).Fue la regidora Lizeth Vargas Juárez quien solicitó la reducir del 50 por ciento del recurso que se asigna a DIF municipal, bajo el argumento que hasta el momento “no ha rendido cuentas ni ha explicado en qué se gasta el dinero”.Cabe señalar que el pasado 21 de agosto, laMaría de los Ángeles Hernández Cruz, acudió a sesión extraordinaria asobre los ingresos y egresos ante los miembros de la asamblea.Sin embargo, la informacióny decidieron suspender la sesión hasta que diera los datos de manera detallada, sesión que continúa abierta hasta el momento.La regidora de oposición, Lizeth Vargas, dijo que, sumando al añoSin embargo, no se entregan cuentas de ese recurso, razón por la que pidió reducir el presupuesto del DIF a la mitad, y que en caso de que la titular del organismoque necesita ese recurso, que le reasignen el monto total.Sin embargo, la propuesta no fue respaldada por sus compañeros asambleístas, quienes argumentaron que lo podían revisar en las adecuaciones.De esta manera, el presupuesto fue aprobado cony dos abstenciones: de los regidores Lizeth Vargas y Manuel Sánchez.En entrevista, el alcalde Jovani Miguel León Cruz dijo queal organismo descentralizado que lidera su hermana, al argumentar que solo por nómina y operatividadPor lo que reducir el presupuesto "sería dejarlo muerto (al sistema)", además, comentó que la normativa no obliga al DIF a comparecer ante la asamblea.