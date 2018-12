Comportamiento de infecciones en México

Cómo afectan



“En los tres casos fue por descargar software de sitios no autorizados, aunado a la falta de actualización de sistemas operativos con programas piratas”, detalló el especialista.

El ser humano el eslabón más débil

Empresas son blanco de asalto

Estadísticas por afectación



“El ransomware ha venido evolucionando gracias a la rentabilidad que ofrece a los atacantes”, señaló el estudio.

Vulnerabilidades

El dato

ocupó el(ransomware)Los primeros sitios los obtuvieron Ecuador y Venezuela respectivamente, así lo reveló el ESET Security Report Latinoamérica 2018.El índice de, derivado de amenazas informáticas durante 2017, refirió el estudio.Considerando la cifra del estudio, en 2017 hubo mil 197 detecciones, con lo que México habría presentado 239 incidentes.Los archivos maliciosos (),–entre otras cosas-,, con el objetivo deEsta situación la vivieron en México tres compañías, una de ellas prestadora de servicio de telecomunicaciones refirió Alberto Aceves, consultor de ciberseguridad en la compañía Enky.Los agravios en sí no fueron dirigidos a las empresas, simplemente fue “mala suerte”, por descargar desde sitios no autorizados por el proveedor, explicó Aceves.Anteriormente buscaban obtener información de las empresas para venderla, ahora el ransomware está en el top de acceso, expuso el consultor. “Lo están haciendo para afectar dispositivos, hackearlos o encriptar la información, con el objetivo de que se pague un rescate”.Por cada acometida que se logra, tuvieron que generar un gran número de intentos. “El ser humano es el eslabón más débil en la seguridad”, advirtió Aceves.La irrupción que se vive en México se origina fuera del país, señaló el especialista, desde Rusia, China y Colombia. En este sentido dijo que todas lasEnsonse dedican a, a nivel académico tampoco existe formación en estos temas precisó el analista, a pesar de que hay oportunidad de trabajo.El 57% de las preocupaciones de las empresas son los códigos maliciosos, detalló el análisis de ESET Security Report Latinoamérica 2018.La variante ransomware se coronó como líder, a raíz del aumento del 60% que alcanzó entre 2016 y 2017 pasando de 744 a mil 190 detecciones.Dentro de los resultados del reporte, el segundo sitio lo tiene la explotación de vulnerabilidades.En 2017 se identificaron 14 mil 700 fallas, más del doble de lo registrado en 2016 cuando se acumularon 6 mil 447. Para los primeros meses de 2018, este indicador sumó 6 mil registros, precisó la estadística.Como antecedente el estudio refirió el ataque utilizando al programa Windows para afectar de manera masiva 230 mil equipos en 150 países en 2017.Esto contrasta ya que solo el 1% de las empresas encuestadas para el estudio no cuentan con ninguna tecnología de seguridad.La recopilación del informe (ESET Security Report) incluye 4,500 ejecutivos que trabajan en 2,500 empresas de 15 países de Latinoamérica que recabaron información durante 2017.Al detalle: infecciones de malware por paísEcuador 22%Venezuela 22%Panamá 21%Chile 21%Costa Rica 21%México 20%

