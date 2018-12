“Hace 46 años vendí mi primer par de llantas y el jefe nos daba una comisión por cada llanta que vendiéramos, una ocasión vendí un par y dije esto si que es interesante... como a todo joven un ingreso extra siempre viene bien, sin embargo mi primer trabajo fue como cocinero en A&W y hacía la famosa cheese burguer con tocino, me dedicaba a cocinar mientras estaba en la preparatoria y cuando comencé en la gasolinera era un trabajo con un horario más ajustable para un estudiante”, recordó.

Su mamá era profesora de inglés en México



“Mi padre llegó a México a finales de los treintas, un país que lo cobijó muy bien, mi madre nació en Michigan y, estaba en México de profesora de inglés, mi padre era estudiante de ella, se conocieron, se casaron, mi hermano mayor, mi hermana menor y yo todos nacimos en México”, platicó.



“Llegamos al Paso Texas en donde pasé 48 años de mi vida antes de regresar a México. Muchos años viví en Ohio en la sede de Goodyear”.

Primer trabajo formal en llanteras



“Yo era el muchacho del vecindario que todo el tiempo estaba armando y desarmando autos y, en la otra cera vivía un director de Goodyear y sus dos hijos, no sabía mucho del tema, yo siempre les ayudaba con la compostura de sus carros, entonces un día me dijo que si quería trabajar para Goodyear y me ofrecía un poco más de dinero de lo que ganaba y dije por qué no, no era plan de carrera, lo aseguro, solamente dije me van a pagar más y todavía estaba en la escuela, así que tomé el trabajo e hice una carrera buenísima que me formó...así fue mi entrada, no fue un plan estratégico que yo dijera ‘yo voy a entra aquí’. Eran 20 dólares más por semana y dije vamos a explorar”.



“Fue una gran experiencia aprendí mucho y de varios temas y luego llegaría la oferta de trabajo de Pirelli. Un día en un campo de golf, un amigo que en ese momento era el CEO de Pirelli en los Estados Unidos, me preguntó si en verdad tenía interés en cambiar, le dije haz me una oferta y aquí estoy”.

Soñaba ser piloto



“Algo es seguro, no me soñaba dedicándome a la industria de las llantas, yo tenía la idea a los 12 años de que iba a correr autos, tenía mi Go-Kart y me gustaba ir rápido, en poco tiempo, sin embargo con experiencia uno va entendiendo que ese salto es difícil de ser piloto y que el dinero llegará al poco tiempo, de pronto dice uno de esto no voy a comer y soy hombre de negocios, y al final nos tocó estar en una gran aventura en un sector que me ha dado grandes satisfacciones”.



“Es un trabajo a largo plazo como en una fábrica, pero también tienes que pensar en el futuro para llegar a donde quieres, el automovilismo tiene mucho de eso y, es importante no tener miedo a tomar riesgos bien pensados, nada en la vida es automático, hay que tener riegos calculado, no descabellados... y también hay que divertirse y en el automovilismo uno también se divierte mucho”.

Camino a Guanajuato



“A Guanajuato solamente una vez en la vida había venido, tenía buenas memorias, en aquel tiempo tenía 3 cargos que era mercadotecnia, automovilismo y equipo original. Mi jefe que sabía que era mexicano y hablaba español, un día me preguntó si tenía interés en venir a México y le dije (era una época de diciembre) mira déjame pensarlo, y mi esposa y yo platicamos y dijimos vamos a esa aventura y se convirtió mucho mejor de lo que esperábamos, ha sido más que una gran aventura, ha sido una experiencia muy positiva”.

Manufactura flexible



“Ese fue el trabajo en el que nos enfocamos, el cómo íbamos a crear una cultura para apoyar a nuestro personal que fuera creciendo la planta, la gente. Hoy existen jóvenes que comenzaron y ahora cuentan con mayor experiencia, algunos otros casados y es cuando decimos que ahí viene la próxima generación de gente que será parte de Pirelli”.

Su pasatiempo



“Me gusta mucho el golf porque tú juegas contra el campo, no contra otras personas y el golf tiene muchas cosas similares a la vida”.



“El tiro anterior no lo puedo cambiar, bueno o malo da igual, el tiro que viene, mucho más allá, no va salir bien si el tiro que tengo enfrente de mi hoy no lo hago bien, entonces hay que enfocarse mucho en el presente, no preocuparse del pasado, es difícil lo sé, porque todos hemos cometido errores, pero el pensar en el pasado no lo va a cambiar, y si te pasas demasiado tiempo pensando en lo que va pasar en dos o tres hoyos más tampoco sirve, porque tienes que hacer el de hoy con la mejor concentración, los nervios requeridos para tomar una decisión”, puntualizó.

A los 18 añosen una, además de, la, siendo así la primera experiencia con los neumáticos que tuvo el hoy, quien este 25 de diciembre se jubiló de la firma italiana.Contrario a lo que muchos pudieran pensar, quien fuera también presidente de la industria hulera en México, no es extranjero, es de, a donde llegó puesUna declaración de amnistía permitió a su padre pensar en que era el momento de llevarse a su esposa y familia a España para que conocieran a su familia, en donde estuvieron un par de años, para luego llegar al Paso, Texas, cuenta el directivo de la llantera italiana, desde la que fuera su oficina principal durante su paso por Guanajuato y en la cual ahora ya no existe su caso y sus carros a escala que decoraban el lugar, pues comparte que desde hace unas semanas ha comenzado la mudanza, que le genera emociones mixtas.Siendo en esta compañía en donde Grávalos viviría su primera experiencia con la industria llantera y en la cual confiesa que al momento de aceptar la propuesta lo hizo por recibir un mayor sueldo a sus 20 años, aunque aún no pasaba por su mente que fuera su carrera de vida.Ya al interior de la empresa comenzó a vender llantas, le tocó gestionar grupos de tiendas, equipos de ventas, grupos de mercadotecnia y de capacitación su pasó duró 33 años.Tomás Grávalos, quien los próximos 3 meses los pasará con su esposa en California para poder disfrutar de su familia y su gran pasión que es el golf, compartió que de niño soñaba con ser piloto.Su pasión por el automovilismo lo hace encontrar diversas similitudes con el dirigir una compañía, explicó que si uno quiere ser habilidoso en pista o al interior de una planta es necesario conocer claramente la situación previamente, conocer a la perfección la ruta, las zonas donde existen curvas, con la finalidad de salir avante de las sorpresas con las que se vaya a topar en el camino.Su invitación a ser parte de la planta desucedió, relató, cuando estaba trabajando en, suHoy deja a Pirelli GPI como la tercera planta con mejores números, pero en sus primeros días el reto fue pasar de una fase de arranque a una planta consolidada que pasó de tener 28 asociados a 2 mil 650 “pirellianos”.En Pirelli Silao existen diversos factores que puede destacar, pero uno de los que resaltó es que existe maquinaria en su interior hecha por la propia gente, máquinas que no se encuentran en ninguna otra planta y que les permitieron tener una manufactura flexible.Por último platicó el porqué de su gusto por el golf en el que encuentra similitudes con la vida, y que asegura, en su descanso trabajará en perfeccionar su swing y estar el mayor tiempo con su familia, siendo sus dos grandes pasiones.

TODOS LEEN:

-'Desaparece' DIF 28 programas de asistencia para adultos mayores y niños

-Exigen a Gobierno Federal aclarar despidos en SAT de Irapuato

-Comunidad migrante exige esclarecer asesinato de Leonardo Reyes en SMA

-¿Tienes medicamento extra? Dónalo a la brigada médica que viajará a Oaxaca

TODOS VEN: