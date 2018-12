Origen del Día de los Inocentes

Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: “Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse, porque ya no existen”



"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día nada se puede prestar".





"Herodes mandó a Pilatos, Pilatos mandó a su gente; el que presta en este día pasará por inocente".

Primero que nada, contaremos la oscura historia de este día.En él, relata el evangelista que Herodes dio la orden de matar a los niños nacidos en Belén y a los menores de dos años después de que se vio engañado por los sabios de oriente que habían prometido decirle el lugar exacto del nacimiento de Jesús.Mateo asegura que este acto cumple una de las profecias de Jeremías:La matanza es atroz y es el reflejo de lo que un hombre puede ser capaz de hacer para perpetuarse en el poder. Aunque. De hecho, no se encuentra registrada en ningún otro manuscrito de los primeros siglos de la era común.Aunque sí hay constancia en uno de los llamados Evangelios apócrifos., así como tampoco de ninguna de las versiones de la Biblia usadas tanto por católicos, como ortodoxos, anglicanos y protestantes.En uno de esos textos, el Evangelio armenio de la infancia para ser exactos (el autor es desconocido), relata la orden dada por Herodes I el Grande.Esto pone en duda la existencia de la matanza porque, de haber sucedido, era muy probable que Josefo la hubiera registrado ya que tenía mucho interés por denigrar a Herodes.Josefo no tenía ninguna empatía con Herodes,Josefo utiliza todos los elementos de los que dispone para describir la maldad del rey y es muy extraño que una matanza así no sea mencionada por él.A pesar de la dudosa existencia histórica de la matanza, existe una interpretación que ve en la narración de Mateo un simbolismo muy claro.Mateo recurriría entonces a una tradición histórica antigua que intenta establecer el sino de los grandes personajes a través de relatos simbólicos sobre su origen, aún sobre su muerte, como es el caso de los relatos de Diógenes Laercio sobre la vida de los grandes filósofos.En este caso, también podría ser una referencia al(Éxodo 1:16 y siguientes).Así, Jesús tendría un origen análogo que lo llenaría de simbolismo.Como en muchas costumbres cristianas, las bromas de los Santos Inocentes tienen una base pagana anterior. En este caso,En dichas reuniones se hacía un sacrificio en el Templo del dios Saturno y en el Foro Romano y había un banquete público, seguido del intercambio de regalos, festejos y un ambiente de carnaval en el que se relajaban las normas sociales.(más o menos duraban entre el 17 de diciembre y el 2 de enero), con la esperanza de terminar con las costumbres paganas.Esta alteración, en la que un plebeyo se convertía en gobernante, influyó en las fiestas y carnavales medievales. En España medieval se le conocía a dicho rey comoDicho Rey tenía un séquito de jóvenes desenfrenados que lo instaban a cometer bromas y abusos (al ser rey quedaría impune). Años después,En España e Hispanoamérica es muy común que este día se utilice para jugar bromas. Incluso, en algunos países es importante no prestar ningún bien ya que si se hace el beneficiario podría no devolverlo.Sigue leyendo: