Empleada es maltratada por clienta déspota pero se venga de la mejor manera

La venganza más aplaudida



"No me volví a encontrar a la mujer, y tras tantos años no la reconocería. La gente me pregunta qué pasaría si ella lo leyera y reconociera la historia, pero lo dudo mucho. La gente como ella no suele ser lo bastante consciente de sí misma como para verse desde la perspectiva de aquellos a quienes consideran inferiores"

Navidad: época de ¿paz y amor? Una trabajadora de Alabama compartió una de las anécdotas más divertidas de estas fiestas, aunque la historia en realidad sea triste.Resulta que trabajaba en una tienda que tenía una ganga de artículos navideños pero llegó una clienta que no quería pagar ni 50 centavos por ellos, literalmente, y que la ofendió.Sarah Demaneuf no soportó la injusticia en el comportamiento de la 'clienta', que entró a la tienda con ganas de discutir al parecer, ya que iba en un Lexus y se veía que su problema en la vida no eran 50 centavos.En Facebook incluso la llamaron heroína y dijeron que habrían dejado que esa mujer perdiera el tiempo buscando en las otras tiendas. La mujer dijo que no la volvió a ver.