VIDEO. Un guía de aviones sorprende con baile en aeropuerto

Jahmaul Allen guía los aviones mientras realiza su espectáculo y su última secuencia de baile se ha vuelto viral.

Un video de los movimiento de Jahmaul en la pista del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto se volvió viral, después de que un pasajero de la aerolínea lo grabara bailando mientras hacía su trabajo como agente de rampa.



"Honestamente, me encanta lo que hago", dijo Allen a Global Canada News. "Me encanta la aviación y me encanta hacer felices a los pasajeros".