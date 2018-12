¿Qué buscas? Aquí lo puedes encontrar

Un "Google del dark web" para buscar entre las entrañas oscuras de Internet, donde se pueden comprar armas, drogas o códigos de tarjetas de crédito, es la herramienta que ha desarrollado una start-up francesa, que no debe caer en manos equivocadas.

Aleph afirma que ha rechazado entre 30% y 40% de las solicitudes de licencia, basándose en las recomendaciones de un comité de ética y de los consejos de sus clientes gubernamentales.

"Una herramienta semejante no puede caer en manos equivocadas. Además, en los regímenes totalitarios la resistencia se organiza a menudo en el "dark web", afirma su marido y director general de Aleph, Nicolás Hernández.

"Algunos incluso tienen un sistemas de estrellas en función de la satisfacción del cliente". "Sin un motor de búsqueda, no se puede tener una visión completa" de todos los sitios ocultos, afirma Hernández.



"El ejército es particularmente sensible al discurso que consiste en decir que si no se conoce un territorio, como es el caso en el 'dark web', éste no puede ser dominado".