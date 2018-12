Luego de tanto acoso, mujer enfureció y le cortó los genitales con un cuchillo

Una mujer constantemente era acosada sexualmente por su vecino ahora víctima de una agresión que pudo costarle la vida, tiene 27 años y vive en una zona industrial aislada.

La víctima fué llevada a una zona de Bombay, la capital económica del país, donde le cortaron los genitales con un cuchillo.

#Maharashtra: Police arrested 3 persons including a woman for allegedly cutting off the genitals of a man in Thane.Police says,"The man had allegedly made unwanted advances towards the woman. Thereafter she hatched the plot with two others. Case registered&probe underway" (26.12) pic.twitter.com/GwE6w4NfB8