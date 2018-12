¿Súper Chivas? Ellos son los nueve refuerzos del Rebaño para el Clausura 2019

CARLOS VILLANUEVA



“Regreso con mucha ilusión y alegría al club, cuando sales te das cuenta de que no hay ningún otro equipo igual en todo México, en lo personal me sirvió mucho jugar en el Ascenso para tener más continuidad, ganar confianza y para crecer futbolísticamente; vuelvo mejor preparado para poder competir por un puesto y soy consciente de lo que tengo y lo que me toca aportar para cumplir con los objetivos planteados”.

RONALDO CISNEROS



“Fue un semestre que en lo personal me vino bien y me hizo madurar en muchos aspectos, afortunadamente cumplí con el objetivo que tenía de disputar muchos minutos y eso me ayudó para experimentar nuevos retos, el Ascenso es muy complicado, tiene sus particularidades y después de esa aventura regreso más fuerte a Chivas”.

ALEJANDRO MAYORGA



“Sabemos que tendremos un gran plantel el próximo torneo, los que ya estamos y los que están por llegar buscaremos tener una sana competencia e intentaremos hacer las cosas diferentes para sacar adelante la gran responsabilidad de vestir esta camiseta, tenemos que mejorar sí o sí lo que se hizo el torneo anterior”.

TONY ALFARO



“Es un honor llegar a un equipo de puros mexicanos, es algo que siempre había querido y jugar aquí en este gran club es un sueño, ahora que se me ha dado esta oportunidad trataré de aprovecharla para seguir aprendiendo y creciendo en mi formación. Soy un jugador que tiene mucha energía y que siempre pone todo su esfuerzo en cualquier circunstancia y siempre van a tener de mí el 100 por ciento sobre el campo”.



JESÚS MOLINA

LUIS MADRIGAL

ALEXIS VEGA

HIRAM MIER

DIETER VILLALPANDO

Lasdelpresentaron este viernes a los nueveque enfrentarán el torneo deen la Liga MX.Los fichajes, presentados en el estadio Akron, son encabezados por. Sin embargo, la gran duda era saber sihabría amarrado el regreso de, quien fue tentado a dejar eln de la liga alemana.Los refuerzos presentados por Chivas sonSe trata de seis contrataciones y de tres regresos de elementos que estaban cedidos en otros clubes.Después de 2 años fuera de casa, en los que jugó con Coras y Zacapetec en el Ascenso MX, así como con el Necaxa en la Liga MX, el defensavuelve al Guadalajara con mayor experiencia.Luego de un semestre en el que fue titular indiscutible en el ataque del Zacatepec,regresa al redil para el Torneo de Clausura 2019 y ante esta oportunidad el delantero manifestó su alegría y el gran compromiso que tiene por aportar la cuota goleadora que el Rebaño Sagrado necesita.El paso depor Necaxa le permitió acelerar su proceso de maduración para consolidarse como jugador de Primera División y en su regreso al Rebaño Sagrado el lateral zurdo buscará superar los 990 minutos que registró con la escuadra hidrocálida en los 11 partidos que arrancó como titular en la Liga MX.Luego de un periodo de casi un mes de observación bajo la disciplina rojiblanca, el Guadalajara determinó fichar al defensa. El zaguero central nacido en Puruándaro, Michoacán, emigró desde pequeño con su familia a la Unión Americana, donde se incorporó al Ventura County Fusion de la USL en 2014. Tras graduarse de la Universidad llegó al Seattle Sounders a través del MLS SuperDraft de 2016.El experimentado volante de contención,, se formó en las fuerzas básicas de Tigres y debutó en el Apertura 2008 a los 19 años de edad.En 2011 pasó al América y con los capitalinos cosechó sus primeros 2 títulos de Liga, en el CL13 ante Cruz Azul y en el AP14 frente al equipo que lo formó futbolísticamente, además de que en 2015 se coronó en la Liga de Campeones de la Concacaf. Ese mismo año emigró a Santos y en su primer certamen con los Laguneros levantó su tercer trofeo del campeonato nacional.Surgido de las fuerzas básicas del Monterrey,destacó por su olfato goleador en las inferiores del club regio. Jugó en el Atlante durante el CL14 y con el equipo azulgrana marcó 2 tantos en 5 encuentros, sin embargo poco pudo hacer para evitar que el equipo perdiera la categoría. Regresó a los Rayados para el siguiente certamen para alternar actuaciones con el primer equipo en Liga y Copa, y con la categoría Sub 20.En el Apertura 2015 tuvo un breve paso con Gallos Blancos de Querétaro para redondear el plantel que disputó la Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. Desde el AP16 y hasta el CL18 jugó en la Liga de Ascenso MX con Mineros y Alebrijes, para luego volver a Rayados.se formó en las fuerzas básicas de los Diablos y sus destacadas actuaciones con la Sub 17 en el Clausura 2015, certamen en el que marcó 9 goles en 17 partidos de la fase regular, lo que llamó la atención del cuerpo técnico del máximo representativo escarlata.Sus números lo llevaron a debutar en la Liga MX en el Clausura 2016, justa en la que intervino en 10 cotejos y convirtió 2 anotaciones, además de que vio minutos en la Copa Libertadores y colaboró con un tanto frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito.Mier, zaguero central, creció en las inferiores de los Rayados y debutó en el Máximo Circuito en el Apertura 2010 y no tardó en hacerse de un puesto titular en La Pandilla, al grado de que en la Liguilla de ese certamen fue pieza importante para la consecución del título de Liga. Al año siguiente ayudó a los de la Sultana del Norte a coronarse en la Liga de Campeones de Concacaf.En 2013 fue partícipe del Tricampeonato de Concacaf del Monterrey y con actividad constante esos semestre no tardó en volver a la Final de la Liga MX, pero los blanquiazules se quedaron con el Subcampeonato del Clausura 2016. En 2017 pasó a los Gallos del Querétaro.El volante ofensivose formó en la cantera del Pachuca y debutó en Primera División en el Clausura 2014 y ese semestre tuvo mucha participación en la Liga MX y fue parte importante del Subcampeonato de los Tuzos ante León. El certamen siguiente también continuó como pieza importante en el esquema de los de la Bella Airosa y disputó la primera fase de la Liga de Campeones de Concacaf.En 2015 militó en Tigres (CL) y en Monarcas (AP); con los felinos fue Subcampeón de la Copa Libertadores 2015 y con los purépechas se quedó con el Subcampeonato de la Supercopa MX 2014-15. En 2016 pasó a los rojinegros y a mitad de año se incorporó a los Jaguares de Chiapas, donde fue dirigido por José Cardozo. En el CL17 vivió su mejor torneo en cuanto a actividad, ya que apareció en los 17 duelos de la fase regular, 14 de ellos como titular, con 1216 minutos de acción.En el AP17 fue fichado por el Necaxa.