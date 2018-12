El tiempo

A la espera

Súper Deportivo puede confirmar que América y León llegaron a un acuerdo para que el Matador juegue en Coapa a partir del Clausura 2019.Las directivas negociaron hasta las primeras horas de ayer y acordaronSin embargo, para que Boselli juegue con las Águilas falta que acepte el contrato propuesto.Este diario puede confirmar que la intención americanistacon un atractivo sueldo. Boselli, en contraparte,, lo que le prácticamente le permitiría terminar su carrera en el futbol mexicano.A su favor, Boselli tiene el tiempo y lo goles. Y es que aunqueEsas excepciones en la regla permiten que Boselli y América mantengan la negociación ycuando se juegue la Jornada 4 del Clausura 2019.Eso sí, el delantero está impedido para jugar minuto alguno con León.Por ahora, la moneda está en el aire y para fortuna de Boselli, en caso de no aceptar, la de los capitalinos no es la única oferta que tiene, ya que la de Corinthians sigue en pie con tres años de contrato asegurados. Además,también de Brasil, aunque en este caso el acercamiento no se ha formalizado.