En su país, el uruguayo Santiago García debe comparecer ante Juzgado el próximo 14 de febrero y ahora, el jugadorde Toluca.De acuerdo con David Medrano de Azteca Deportes,debido a que no quiere jugar con el club escarlata y ya avisó a su representante, así como al equipo Godoy Cruz que no quiere estar en México.En su columna, Medrano detalla quecon Estudiantes o Gimnasia. El asunto es quepara asegurar la transferencia.que ha dicho en reiteradas ocasiones que a México no viene a jugar.García fue anunciado como refuerzo de los Diablos de Toluca el pasado 23 de diciembre.