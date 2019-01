Se han presentado favorables resultados

Es necesario consumirla diario

La PrEP no es para todos

Qué tratamientos existen hoy en día para el VIH y cuán efectivos son

Actualmente ciudades como Londres, San Francisco y Nueva York registran unay losla profilaxis previa a la exposición, mejor conocida comoDe tomarse diario la pastilla, sea través del sexo o un 70% por el uso de agujas no esterilizadas o utilizadas por múltiples personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).La farmacéutica estadounidense Gilead Sciences labajo la marca Truvada.Tres años después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a recomendar su uso para prevenir el VIH entre los, como los, los hombresy sus, loso las parejas de alguienSusen países desarrollados pero elde este tratamiento a dificultado la distrución aes uno de los 10 países del mundo dondepor encima del 50% entre 2010 y 2017, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida). El gobierno ha decidido tomar cartas en el asulto y a partir del, repartirá dedicha pastilla. Esto como parte de un plan nacional para combatir el sida.La PrEP, dos medicamentos que también se emplean en los antirretrovirales porque consiguen reducir la cantidad del virus en la sangre y lepues no genera anticuerpos, es necesario supara que esté presente en la sangre y de existir un momento de contagio pueda evitar que else establezca en el organismo.La pastilla no protege de otras enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, la sífilis o el herpes genital, que es incurable, por lo que ela la hora de mantener relaciones sexuales.Antes de empezar a tomarla, se debe descartar que el paciente ya esté infectado con el virus. También es necesario verificar el, ya que la pastillaen estos órganos.Los expertos recomiendan, ya que el tratamiento puede tenercomo náuseas, malestar estomacal o dolores de cabeza y, en casos más extremos, acumulación de ácido láctico en la sangre.De igual manera, en caso dedeberán tener especial cuidado, ya que si empiezan a usar Truvada y luego interrumpen el tratamiento, es muy probable que la hepatitis. Si bien son raros, existen al menos cinco casos de personas que contrajeron VIH aún cuando tomaban Truvada y dos casos más en los que no se pudo descartar por completo que los pacientes hubiesen adquirido el virus antes de comenzar a tomar la pastilla.Son unas pocas excepciones entre las. Pero, aun así, el tratamiento debe ir acompañado de otros métodos