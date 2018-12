Inician expertos canadienses peritaje sobre caída de helicóptero en Puebla

“Cuidamos mucho la relación con Estados Unidos”, dijo.



Jiménez Espriú detalló que la participación de los expertos será determinar la causa del accidente, será un “dictamen estrictamente técnico de por qué cayó el helicóptero” y para ello analizan el sitio “para definir cómo cayó y se llevan las partes para inspeccionar por qué se rompieron”.

Se están llevando también, agregó, “algunas computadoras que se logró encontrar, que traen la historia del vuelo, por ejemplo la turbina, si se paró o no o por qué”, de modo que se definirá si hubo falla (de la nave) o falla de piloto o alguna cuestión adicional, eso es estrictamente técnico.

Esta mañana iniciaron los peritajes a cargo de expertos en seguridad aérea de Canadá para dilucidar las causas de la caída del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, lo que provocó su muerte y la de 3 personas más.El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que en aras de esclarecer lo ocurrido se recurrió a instancias internacionales sobre seguridad en transporte aéreo.Así, se contará con la participación de la Comisión de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, así como a los expertos de Canadá y eventualmente se hará lo mismo con los de la Comunidad Europea.Habrá doble dictamen y de ser necesario habrá triple de este lamentable hecho, dijo el jefe del Ejecutivo Federal al referirse a la caída ocurrida el lunes, del helicóptero particular Augusta A 109 en el que viajaban Alonso, su esposo y tres acompañantes más con destino a la Ciudad de México.López Obrador agradeció de manera particular la cooperación de los expertos de Estados Unidos, pues pese a que el gobierno de ese país está cerrado –al no aprobarse su presupuesto 2019- las autoridades autorizaron la participación en las indagatorias, “se pidió que hicieran una excepción y contestaron positivamente”.Por ese apoyo, dijo, su gobierno será cauteloso frente al del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cuyos mensajes en Twitter, hoy, respecto al necesario cierre de su frontera, no quiso contestar.En su rueda de prensa matutina López Obrador estuvo acompañado por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.