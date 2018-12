Presenta AMLO programa de desarrollo para La Laguna

El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta esta tarde los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna con presupuesto económico para los estados de Durango y Coahuila.

Acompañado de los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y de Durango, José Rosas Aispuro, el titular del Ejecutivo federal encabeza el evento en el Teatro Nazas de esta ciudad.

Al evento también asiste la secretaria de Economía, Graciela Marquéz y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su etapa de opositor nunca utilizó la frase "muera el PRI o el PAN", por lo que llamó a la reconciliación y a la unidad.

Al presentar los Programas Integrales de Desarrollo para la Laguna, en los que enumeró los destinados para adultos, adolescentes, productores y seguridad, el mandatario nacional dijo que ha quedado atrás lo que no funcionó.

"Pero ahora todos juntos vamos a buscar nuevos caminos y métodos, buscando la unidad", mencionó.

"Fuí opositor durante muchos años, muchos años, y nunca use el muera el PRI o muera el PAN, nunca. No me gusta eso".



Pidió a sus opositores enfrentarse en buena lid, "no vernos como enemigos, si a caso somos adversarios, pero no enemigos".