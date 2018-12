Sigue leyendo:

Está por comenzar el 2019, es la fecha perfecta para ir planeando un viaje o tus vacaciones, si tienes algo en mente te mostramos cuáles serán los días festivos y feriados, así como los puentes que disfrutaremios el próximo año.Así que toma nota y empieza planificar tus actividades y proyectos para los próximos meses.Martes 1 de enero – Día no laborable por Año Nuevo.Lunes 4 de febrero – Puente por el Día de la Constitución Mexicana (originalmente se conmemora el día 5 de febrero).Lunes 18 de marzo – Puente por el Natalicio de Benito Juárez (originalmente se conmemora el 21 de marzo).Miércoles 1 de mayo – Día del trabajo.Lunes 16 de septiembre – Aniversario de la Independencia de México.Lunes 18 de noviembre – Puente por el Día de la Revolución Mexicana (originalmente se conmemora el 20 de noviembre).Miércoles 25 de diciembre – NavidadDomingo 6 de enero – Día de los Reyes Magos (al caer en domingo, no hay asueto).18 de abril – Jueves Santo19 de abril – Viernes Santo20 de abril – Sábado de Gloria21 de abril – Domingo de ResurrecciónViernes 10 de mayo – Día de las MadresMartes 15 de mayo – Día del maestroSábado 2 de noviembre – Día de Muertos (en domingo, no hay asueto).Jueves 12 de diciembre – Día de la Virgen de Guadalupe