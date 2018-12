"En el momento que inicié el proceso de adopción, con el cambio de las leyes en el 2017 (familias monoparentales). Me dijeron que solo sería candidato para adoptar a un niño con problemas, con discapacidad severa o con problemas de comportamiento; un niño que hubiesen rechazado todas las familias tradicionales", cuenta Trapanese a la BBC.



Inmediatamente corrió al hospital a recogerla. "Cuando fui al hospital a recogerla y la vi allí, tan pequeña y sola, no pude evitar cogerla en mis brazos. Sentí que era mi hija desde ese momento", dice el ahora padre de una niña de 18 meses.



"Mi historia y la de Alba aplasta varios estereotipos en términos de paternidad, religión, familia y muchas otras cosas. Pero al final del día, esto es sólo otra historia de vida", concluye.

Luca Trapanese es un ciudadano italiano gay, soltero, de 41 años y católico. Hasta ahí nada extraordinario. Sin embargo, este hombre se ha hecho famoso en Italia por desafiar los estereotipos en torno a la idea de la paternidad y la familia tradicional.La historia de Trapanese se ha hecho conocida por adoptar a Alba, una niña de solo un mes de nacida que fue rechazada no sólo por su madre biológica, sino también por otras 20 familias más por tener síndrome de Down.En 2016, Italia aprobó una ley que permitía la unión civil de parejas homosexuales. No obstante, esta ley no contemplaba la posibilidad de que las parejas gay adopten.Incluso el ministro de Familia y Discapacidad, el ultraderechista Lorenzo Fontana, declaró hace unos meses que no consideraba que existan "ante la ley" familias con padres homosexuales.Para Trapanese, la muerte de su mejor amigo, a causa de un cáncer terminal a los 14 años, lo motivó a ayudar a otros con problemas similares. Desde esa edad Luca ha estado trabajando con personas con discapacidades durante varios años y siempre ha soñado con tener su propia familia.Trapanese aceptó las condiciones, pues gracias a su trabajo disponía de los recursos para tratar con ese tipo de situaciones. En julio del 2017, recibió la llamada de un tribunal diciéndole que tenían una niña para él. Se llamaba Alba, tenía 13 días de nacida y había sido rechazada por 20 familias.Luca Trapanese, quien en un momento de su vida quiso ser cura debido a su vocación por servir, escribió el libro "Nata per Te" ("Nacido para ti" en español), un éxito de ventas en Italia.