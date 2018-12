Guanajuatenses en la Permanente

*** HUACHICOL, ¿AHORA SÍ?Despertamos con la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que ya arrancó un plan contra el robo de combustible. Más tarde el gobernador Diego Sinhue tuvo una encerrona con mandos de Sedena, Marina, PGR y el Secretario de Seguridad. Los mensajes de la autoridad son de colaboración y optimismo. Los ciudadanos, escépticos.*** LAS PROMESASEl sexenio anterior el gobernador Miguel Márquez se reunió con los dos últimos directores de Pemex, primero con José Antonio González y luego con Carlos Treviño, y anunciaron acciones para frenar el robo de combustible: que si más vigilancia, que sensores en todos los ductos, que cubrirlos con concreto, que perseguir a los compradores de huachicol.*** DesilusiónLa realidad es que las tomas clandestinas se dispararon cada año. La violencia por la ‘guerra del huachicol’ se agravó en 2017 y peor que nunca en este 2018. AMLO dice que va en serio. Lo veremos.***PALABRA EMPEÑADALa voluntad manifesta del Presidente de la República por enfrentar el grave robo de combustible en el país es esperanzadora, pero no basta. La buena intención debe ir acompañada de un plan en serio, como el que dice que ya puso en marcha con la participación de 15 dependencias del Gobierno Federal. Ya se dio el primer paso, aceptar el problema y poner todo el aparato del Estado para resolverlo.*DIEGO Y EL GABINETEA diferencia de las reuniones del exgobernador Miguel Márquez con los titulares de Pemex en las que anunciaban que revisaban avances en el combate al hidrocarburo, ahora a Diego lo recibió todo el gabinete de Seguridad Federal para asegurarle que habrá trabajo y colaboración. Y no es la primera vez, hace unos días también recibieron a Diego los titulares de Sedena, Marina y Seguridad Pública.*HUACHICOL EN PEMEXMárquez y su gabinete de Seguridad, es decir los mismos que hoy están, el procurador Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca, insistieron en que el 80% de los homicidios dolosos están relacionados con la disputa del robo de combustible. Y además, como también lo dice Andrés Manuel López Obrador que gran parte de ese delito se opera dentro de la refinería, no en los ductos.*¿QUIÉN LA COMPRA?No bastará con mandar más y más fuerzas federales a cuidar refinerías y ductos, como si fuera un juego de policías y ladrones. Han fallado en ‘cortar’ la demanda, hay huachicol porque hay quien lo compra.*NADIE SABE, NADIE SUPODesde el año pasado Pemex informó que suspendió 12 gasolineras por no acreditar la procedencia del combustible que comercializaban, el mayo de este año repitió el dato, luego no se supo más de esas y otras estaciones de servicio, pero tampoco de otras industrias involucradas en la compra del huachicol.***DECÁLOGO AMBIENTALLa Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) prepara un decálogo por la sustentabilidad, para que el gobernador Diego Rodríguez lo presente a finales de enero. Y vaya que hay prisa porque las condiciones de Guanajuato ameritan una política ambiciosa en temas como calidad del aire, cuidado del agua, disposición de residuos sólidos, energías renovables, áreas protegidas, etc.*NO VAMOS BIENLuego de tres meses en el cargo la poblana María Isabel Ortiz ya debió ‘tomar las riendas’ de la nueva Secretaría que para el 2019 dispondrá de un presupuesto de 344 millones de pesos. A sus colaboradores les dijo que si siguen haciendo lo mismo los resultados serán los mismos, que deben innovar. Hace bien en comenzar la gestión aceptando lo evidente, que la política ambiental en Guanajuato naufragó.*DEL DICHO AL HECHOEl evento público más importante que en tres meses tuvo el Gobierno del Estado en materia ambiental fue la firma de un convenio de colaboración con la ONU Medio Ambiente. A partir del 7 de enero la Secretaria y su equipo se van a sentar con los directivos de Naciones Unidas a revisar los avances. Será el momento de pasar de las buenas intenciones a las políticas públicas concretas. Ya no hay tiempo...Luego de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 quedó instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, órgano que entra en funciones durante los recesos de la Cámara de Diputados y el Senado. Participan como propietarios tres diputados federales de Guanajuato: Jorge Espadas del PAN y Beatriz Manrique del Verde (en la fotografía), además de Miguel Ángel Chico, de Morena, y la senadora panista Alejandra Reynoso Sánchez.