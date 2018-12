Seguridad de AMLO... cuestión de Estado

La seguridad personal del Presidente de la República es cuestión de Estado, de ahí la importancia de que hagan entender al Lic. Andrés Manuel López Obrador que ya es Presidente de la Repúbica y, en consecuencia, Presidente de todos los mexicanos, de los que votaron por él o por otra opción, de los que no votaron o no pueden votar... de igual forma lo es de los que lo quieren o lo puedan odiar, de los buenos y malos mexicanos, que ya no es candidato de la esperanza.Que le hagan saber que es el Jefe de la Administración Nacional, y que además es el Jefe del Estado Mexicano.Que lo enteren de que es un ser vulnerable como todo ser humano, y que pueden atentar contra su integridad física y su vida, en pocas palabras que lo puedan matar, de ahí que se requiere un verdadero aparato de seguridad por la investidura e importancia que tiene.Gran cantidad de mexicanos lo eligieron para que él gobernara el País, pero si por falta de seguridad perdiera la vida (algo que no deseamos), el Congreso en forma inmediata elegiría un Presidente interino, y éste convocaría a elecciones, pero esas elecciones se celebrarían más o menos al año y medio de que falleció el Presidente, por lo que ese interino designado podría ocupar el cargo casi dos años.Como al Presidente interino lo designa en voto secreto el Congreso, y dada la mayoría que tiene en las dos cámaras Morena, es lógico pensar que el Presidente interino se llamaría Martí Batres o David Monreal o Marcelo Ebrard o Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado o Carlos Urzúa, de esa baraja no pasaría.Andrés Maneuel se convertiría en mártir de la nación (pero ya no necesitamos mártires), entraríamos fácilmente en mediano caos (bolsa de valores, dólar, inversiones), habría río revuelto (ganancia de oportunistas), tendríamos un Presidente que no elegimos democráticamente, entre muchas cuestiones negativas.Andrés Manuel López Obrador no es monedita de oro, el poder tiene un costo muy caro y lo empieza a pagar, hay gente buena y mala que no lo quiere, puede haber personas que quieran o deseen su muerte, y en fin el tema da para mucho más, pero concluimos que el Presidente de la República requiere seguridad de Estado.