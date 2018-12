El furor por que provocó la película “Bohemian Rhapsody: la hisotira de Freddie Mercury” sigue latente entre los leoneses, así se vivió en el concierto “”.En lase presentó la banda FÉNIX la cual interpretó durante más de una hora y media temas de la banda británica, esto dentro de las actividades del Brilla León “We Will Light You”.Más de mil 500 personas, desde niños hasta gente de la tercera edad, bailaron y corearon éxitos de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.Algunas de las canciones que hicieron brillar a los presentes fueron “Radio Ga Ga”, “I want to break free”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”, “We are the champions”, “Don’t stop me now, por mencionar algunos.El encuentro musical tuvo una duración más prolongada de lo prevista, esto debido al público que no dejaba retirarse a los músicos de FÉNIX.Un gran sorpresa se llevaron los asistentes al ver el parecido del vocalista de la banda Víctor Carré con el legendario Mercury.Este programa de eventos, organizado por la dirección de hospitalidad y turismo de León, busca llevar una oferta cultural y de entretenimiento no sólo para los leoneses sino también sus visitantes durante esta época del año.