NETFLIX la mejor plataforma del 2018

"Nuestra meta es el rollo sin fin. Para el momento en que llegue al final de nuestro menú, habrá nuevos programas arriba", explicaba la voz en off.

"Ha habido tanto entretenimiento maravilloso este año, y estamos orgullosos del papel que desempeñamos y honrados por este reconocimiento de la AP", dijo el jueves Ted Sarandos, director de contenido de Netflix, tras enterarse de la distinción. "Estamos contentísimos de trabajar con los mejores creadores que nos han ayudado a entretener al mundo con series, películas y especiales desde Hollywood, Mumbai, Madrid, Seúl, Berlín y todas partes en medio".



"En Netflix siempre estamos trabajando para darle a nuestros miembros grandes opciones y una mejor experiencia de entretenimiento, y estamos emocionados de lo que nos aguarda para el 2019", dijo Sarandos.



Como una pequeña muestra de cuán influyente se ha vueltoEl último episodio de la temporada del programa de comedia este mes transmitió un anuncio ficticio que resaltaba los enormes esfuerzos por producir tanto contenido como sea posible.Por su dominio este año,Entre los ganadores previos del título Artista del Año de AP se encuentran Lin-Manuel Miranda, Adele, Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Lady Gaga, Tina Fey y Betty White., desde programas originales sin guion hasta aquellos producidos en otros países, e incluso se convirtió en elLa compañía que una vezse apuntó su primer Oscar para un largometraje en marzo, a mejor documental por "Icarus", una investigación de Bryan Fogel sobre el dopaje en los deportes. (Netflix ganó su primer Oscar el año pasado con el cortometraje documental "The White Helmets").con títulos que incluyen "The Kissing Booth", ''Nanette", ''To All the Boys I've Loved Before", ''The Kominsky Method", ''The Haunting of Hill House", ''GLOW", ''Lost in Space", ''The Great British Baking Show", ''Salt, Fat, Acid, Heat" y "Queer Eye", además de producciones en español como “La casa de papel” (España) y "La casa de las flores” (México). ''House of Cards", la primera serie original de Netflix, debutó hace seis años.y los telespectadores esperan con ansias nuevos episodios de "Stranger Things", ''The Crown", ''Orange Is The New Black" y "Ozark"., previamente la compañía mediática más valiosa del mundo. El momento de celebración no duró mucho, pero fue una señal de cómo una compañía inconformista puede alterar el orden.El monstruo del streaming pasó a empatar con el canal de cable premium al ganar 23 Emmys.del Sindicato de Actores de la Pantalla con 15 candidaturas, casi el doble que cualquier otra cadena., y la compañía convenció a Charlie Brooker que trajera su serie "Black Mirror" a la plataforma.En el 2019, Netflix probablemente enfrente mayores retos de empresas como Amazon, Hulu, Apple, WarnerMedia y Disney, así como la necesidad de manejar sus deudas a largo plazo. PeroSigue leyendo: