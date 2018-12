VIDEO. Mujer trans enfurece porque le llaman señor

Un video que está circulando en redes, muestra el enojo de una mujer transexual ya que acusa al empleado de una tienda de videojuegos de decirle “señor”, razón por la que enfurece y en repetidas ocasiones le reclama el haberle dicho así.

El empleado, al verla enfurecida, le explica que eso no era así, sin embargo la ofendida insistía, y es que ya estaba molesta porque no le devolvían un dinero por un producto que al parecer no le había gustado. El colmo fue cuando ella escuchó la palabra “señor”.

El empleado por más que trató de calmar la situación no lo logró y es que la mujer trans seguía reclamando y hasta lo amenazó con acusarlo con la comunidad LGBT para mencionar lo ocurrido.

Según SDP Noticias, la empresa que se dedica a la venta de videojuegos tuvo un incidente similar hace un mes, pues un cliente estaba tan enojado porque no le regresaban su dinero, ya que se informó que el juego lo “decepcionó”, comenzó a destruir las cosas del local para que le regresaran el juego de cualquier forma.

