Sniffles, el perro sin nariz busca familia, ¿lo adoptarías?

Un perrito de 12 años de edad y muy famoso entre los estadounidenses y puertorriqueños, es Sniffles que por su historia de vida, ha robado el corazón de muchas personas y su historia se ha convertido en viral por las desgracias que tuvo que pasar el can para sobrevivir. Ahora la vida le sonríe y busca una familia para su adopción.

La directora de la Asociación Protectora de Animales, Michele Wacker, comentó que el perro fue rescatado de la calle, pues se encontraba herido y lleno de parásitos.

La organización Poodle and Pooch Rescue dio a conocer la vida de perro que llevó desde pequeño Sniffles, que perdió la nariz cuando deambulaba por la calle y una jauría lo atacó.

Los perros callejeros le arrancaron a mordidas su nariz en una ciudad de Puerto Rico, pero en forma afortunada, el can fue trasladado a Florida, con el objeto de que este precioso animal ya en edad adulta disfrute sus últimos años de vida en compañía de personas que lo amen.

Sniffles es una estrella de la televisión de Estados Unidos y todo mundo lo conoce como el perro sin nariz, pero actualmente, el can se encuentra en búsqueda de una familia que lo adopte y aceptan solicitudes para iniciar el trámite.

La organización Poodle and Pooch Rescue pide requisitos para su adopción y explica que el perro requiere cuidados especiales, en especial de sus dientes, además de que le quedó una deformidad en el hocico.

De igual manera, la familia que logre la adopción de esta celebridad debe de tenerle mucha paciencia y darle amor, porque es muy asustadizo ante los múltiples recuerdos que tiene de maltrato animal.

Lo importante es que Sniffles ama a los niños y a los desconocidos, por eso se tomó la decisión de entregar a una familia a sniffles, asegura la organización Poodle and Pooch Rescue.

La organización continúa con la recepción de solicitudes y evaluación en espera de colocar a Sniffles en un buen hogar.

