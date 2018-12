Solución al misterio

Una nueva ilusión óptica se viralizó y confundió a las redes sociales al mostrar algo que parece un lago pero también un muro.La foto fue tomada desde la ventana de un departamento y muestra un edificio, árboles y algo que causó confusión.Alto: si no quieres saber aún de qué se trata, no veas la siguiente imagen, pues alguien 'se apiadó' y tomó una foto de la realidad.La persona que compartió la imagen afirmaba que no existe ningún lago en el lugar y que sólo es un muro, pero los internautas notaron algo raro en la imagen e hicieron de la foto un misterio.Algunos incluso argumentaron que se ve el reflejo de los árboles en el agua y otros se rindieron ante la engañosa imagen.Pero la tranquilidad les llegó y fue subida otra foto que revela la realidad: se trata de un muro que por el ángulo y los árboles parecía agua. El 'problema' quedó resuelto aunque muchos siguen jugando con la foto para probar a quien la vea.