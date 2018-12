'Me voy dolido', dice Salcido al despedirse de las Chivas

En estos seis meses, nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador (Cardozo) y eso lo sabe toda la gente, respetando siempre a la institución, a los compañeros y a toda la gente que siempre ha creído en mí.

Estudia ofertas

Con 19 años de trayectoria,y títulos en México y Europa que respaldan su carrera,se esperaba una despedida digna de su trayectoria en el equipo de sus amores, pero por la falta de empatía con el cuerpo técnico de, el defensa admitió no aguantar más y decidió decir adiós de las, apesar de tener seis meses de contrato y desde la sala de prensa del, sin la compañía de su familia ni el calor de los aficionados.o, me imaginaba dando la vuelta al campo, estar llorando, me imaginaba muchas cosas, no estar dando una rueda de prensa aquí", confesóEl zaguero prefirió no entrar en detalles, pero dejó en claro que su salida se debe al trato recibido por el entrenador paraguayo"En lo personal, tenía planes para terminar mi contrato, pero realmente decidí hacerme a un lado por el trato (de parte del cuerpo técnico), que no era bueno", dijo."No quiero profundizar en detalles, simplemente,porque no quería salir de este equipo así, no quería hacerme a un lado, pero no aguantamos más", añadió.El defensa ocotlense y manifestó tener proyectos personales que anunciará más adelante, y al no encontrar acomodo en un equipo del País, agradeció al entrenadora los, del, por el interés en sus servicios.