Me voy de Chivas dolido por malos tratos: Carlos Salcido

Su adiós del futbol todavía no está seguro, porque Carlos Salcido está en espera de que le confirmen que si entra en alguno de los varios proyectos que tiene en puerta, por lo pronto en conferencia de prensa, señaló que se va de Chivas teniendo seis meses más de contrato, debido a que la relación con el técnico José Saturnino Cardozo estaba fracturada, nunca se llevaron bien y jamás el DT le habló de frente.

Salcido precisó que este día de conferencia, es el más duro de su carrera por la forma en la cual sale del equipo, con tratos que no corresponden a la historia futbolística que tiene y lamentó que a Cardozo y su cuerpo técnico le hayan faltado pantalones para hablar de frente.

“Es el día más duro de mi carrera. No puedo ser como los demás, no puedo ser de varios colores, soy negro o blanco, no gris ni de otro color. No quiero profundizar en detalles, en cosas, pero me voy dolido porque no quería salir del equipo así. Digamos que no aguantamos lo mismo”.

Las charlas que tenían Salcido con Cardozo en la cancha, de la cual los medios eran testigos durante los entrenamientos, dijo el ex de Chivas, que no tenían que ver con temas normales en un equipo de futbol y lamentó que en conferencia de prensa el técnico dijera otras cosas, pero entiende que hay códigos de ética que no deben violarse.

“Estos seis meses he aprendido bastante con el tema futbolístico y en el tema de mi carrera. Aprendí muchas cosas estos años. Varela dijo que me había hecho a un lado y me senté con Higuera para decirle que me quería hacer a un lado. Hablamos en el mundial de clubes y fue así. No puedo estar o no conozco a una persona que esté en un lugar y que no esté contento.

Que vaya a un lugar de trabajo o que no me hablen, que no me volteen a ver. No conozco a alguien que no disfrute su trabajo y cuando ves cosas, es mejor hacerse a un lado. No me lo dijeron de frente y tomé la determinación yo. Me reuní dos veces, yo pedí con las personas no que ellos lo solicitaran. Hablé lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir y ya está. Fue cuando tomé la determinación de hacerme a un lado y mis compañeros, saben perfectamente todo, pero eso así”.