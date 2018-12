"El color de los ojos de Luis Miguel, no es el mismo color de los ojos de Luis Miguel", aseguró.



"La textura del cabello de él, y la piel, no es la misma que Luis Miguel", dijo.

EL VIDEO

Un programa dedifundió una nota sobre queSe trata del programa de espectáculos "", que conducen Atala Sarmiento, Aurora Valle, Martha Figueroa y José Origel.La entrevista fue con la vidente colombianaquien asegura que la persona que actualmente es Luis Miguel es sólo un impostor.Para ella,murió alrededor de los 15 a 18 años, a manos de un político poderoso que ordenó su asesinato.Laasegura que está sepultado en un lugar alrededor de una masa de agua.Indicó que los rasgos deya no son los mismos. Además, confirmó quees decir, Honorina Montes, sí es la madre del cantante y está en Argentina, por lo que no se explica por qué el "Sol" no va y la busca. Esto pone en duda más, que el actualen realidad es un impostor.