Compraría Atotonilco de Tula cámaras de vigilancia para reforzar seguridad

El ayuntamiento de Atotonilco de Tula explora la posibilidad de adquirir cámaras de videovigilancia debido a que no recibió apoyos del programa “Hidalgo Seguro”, pese a ser un municipio de acceso al estado.



Así lo informó Efraín Pedraza Cruz, regidor municipal, quien desde su percepción, Atotonilco de Tula fue discriminado por no recibir patrullas, cámaras de videovigilancia y arcos carreteros por la administración estatal.



En entrevista, el regidor, manifestó que desde el inicio de la administración, debido al desacuerdo del ahora diputado federal Julio César Ángeles Mendoza con el mando coordinado de seguridad, el gobierno del estado no otorgó equipo de videovigilancia a la demarcación pese a que colinda con el Estado de México.

"Para nadie es un secreto el distanciamiento que hubo entre el ahora diputado federal (Julio César Ángeles Mendoza) y el gobierno del estado. Hoy tiene la oportunidad, como legislador, de reforzar la parte de la seguridad de la que fuimos discriminados por autoridades estatales ", dijo.

Recalcó que la propuesta de recibir equipo de vigilancia fue contemplada en el Presupuesto de Egresos de 2019, el cual no ha sido aprobado, ya que la semana pasada la sesión en la que pretendían discutir y aprobar el proyecto quedó suspendida hasta los primeros días de enero.