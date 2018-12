A dos días que termine 2018, sigue la incertidumbre sobre pérdida de registro nacional del PES

A dos días que finalice 2018, la dirigencia del Partido Encuentro Social (PES) en Hidalgo desconoce si se mantendrán como instituto político nacional, toda vez que aún no lo definen tribunales federales.



Esto, luego que en las elecciones del pasado 1 de julio dicho instituto político que respaldó a Morena a nivel nacional, no lograra obtener más de 3 por ciento de la votación de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).



De acuerdo con Daniel Andrade Zurutuza, dirigente en Hidalgo, y Crisóforo Rodríguez Villegas, diputado local del PES, hasta el momento no les han notificado si se mantienen en la vida política del país.



En caso que pierdan el registro nacional, el PES tiene posibilidad de constituirse como partido en Hidalgo, debido a que obtuvieron 49 mil 999 votos en la pasada elección de diputados locales, que representan 3.6 por ciento de la votación, con lo que superaron el umbral mínimo establecido por el código electoral.



Hace dos semanas Nueva Alianza se constituyó como partido político local en Hidalgo, luego de perder su registro a nivel nacional.