Sin avances en investigación de la desaparición de una familia en Huichapan

"Parece que se los tragó la tierra, han sido casi cuatro meses de angustia y a la fecha ninguno ha aparecido, nosotros seguimos buscándolos, pero hasta el momento no hemos tenido éxito", dijo un familiar, quien pidió el anonimato.

PRESUNTAS DETENCIONES DE RESPONSABLES



"Sabemos que los buscaron hasta en una presa y en áreas boscosas pero a nosotros nos dicen los policías que siguen indagando y no hay nada concreto", refirió un familiar.

Familiares de lasen el municipio de Huichapan hace casicontinúan en espera que sean localizadas por las autoridades; a casi cuatro meses se desconoce el paradero.De acuerdo los familiares, las 12 personas salieron de Ixmiquilpan el pasado 5 de septiembre rumbo a una fiesta; sin embargo,y, por el contrario, hallaron los vehículos abandonados en Huichapan.Durante varios días, recorrierondonde pudieran estar; sin embargo, no tuvieron razón de ellos.Por tal motivo, en forma separada familiares acudieron ante personal del Ministerio Público a denunciar las desapariciones.Pidieron que policías municipales y estatales apoyaran en las pesquisas a los agentes investigadores, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).Algunos de los extraviados son originarios dey otros de Hidalgo, todos radicados enEn su momento, una joven, hija y novia de dos de los desaparecidos, dijo a AM Hidalgo que ella habló por celular con su pareja.En ese momento, él le dijo quey luego le regresaba la llamada, pero eso nunca sucedió.Sonde los que no se sabe nada. Sin embargo hay menos denuncias hechas ante el Ministerio Público adscrito a Ixmiquilpan.Las unidades en las que viajaban y que fueron encontradas en la vía publica son una camioneta tipoLos desaparecidos sonTambién los hermanosAsí comoy uno conocido comoLas mujeres sonAunque las autoridades encargadas del caso, hasta la fecha no han informado sobre avances de las pesquisas, familiares de los extraviados se enteraron queSeñalaron que también se enteraron que sus parientesen diversos lugares de Huichapan y municipios cercanos.