Niños calcinados en Iztapalapa eran explotados sexualmente: vecinos

Los niños que fallecieron calcinados tras quemarse su casa de Iztapalapa, eran maltratados y los explotaban sexualmente.Así lo denunciaron vecinos de la zona a los medios de comunicación durante la cobertura de la tragedia.Una mujer comentó que la mamá de los niños los prostituía y que incluso uno de sus hijos de la vecina, tuvo un encuentro intimo por una cantidad monetaria con una de las niñas fallecidas.Otra señora que se dijo amiga de la abuela, manifestó que conocía a la señora desde hace varios años y aseguró que tiempo atrás ya había hablado con ella sobre su hija y sobre cómo descuidaba a los niños, sin embargo, dijo que nunca se interesó por ellos y que no hizo caso de sus advertencias.Ademas señalaron que tanto el padre como la madre se drogaban y dejaban solos a niños.En la madrugada de ayer la casa donde vivían los siete infantes se incendió y murieron a causa del siniestro, Las llamas consumieron la casa ubicada en Avenida las Torres y San Miguel, de la colonia Buenavista, en la alcaldía IztapalapaLos padres no se encontraban en el momento, pero fueron llevados al Ministerio Público, donde rindieron su declaración y continúan siendo investigados.Hasta ahora, no se sabe lo que causó el incendio, pero los primeros reportes sugieren que la conflagración fue provocada por una fogata prendida por los menores para mitigar el frío.