Van 340 mil visitantes en Los Pinos… y contando

La forma de vida que el ex presidente Enrique Peña Nieto tuvo en la ex Residencia Ocial de Los Pinos sigue siendo el tema de mayor interés para los visitantes.A casi un mes de su apertura, el nuevo espacio cultural de la Ciudad de México ha recibido a 340 mil personas y ya le han hecho sus primeras adecuaciones. De acuerdo con las autoridades culturales el Complejo Cultural Los Pinos estaría exento de ambulantes, sin embargo en la entrada de Molino del Rey, cercana al metro Constituyentes, se ofertan alimentos para los usuarios.Por ejemplo, un señor vende paquetes de cuatro galletas a 15 pesos, hay un carro de paletas de hielo, y se venden botellas de agua. Hasta ahora no hay señales de prohibición ni elementos de seguridad que inhiban el comercio.No todas las personas llegan en Metro, hay quienes llegan en automóvil particular o taxi, situación que por momentos congestiona la avenida Molino del Rey.En el interior del Complejo, el letrero “Bienvenido pueblo de México a Los Pinos”, ha sido retirado luego de que en esta semana se observó dañado y sin la decoración de las ores de Nochebuena. El 1 de diciembre se instaló en la Explanada Francisco I. Madero que se caracteriza por su amplio jardín, una pantalla en la que fue posible seguir la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.Desde hace unos días miembros del Ejército prohiben el paso a esas áreas verdes. En frente de esa explanada está el monumento a los héroes de “La batalla del Molino del Rey”, escenario elegido por la gente para tomarse la fotografía del recuerdo. Ahora, los visitantes no pueden subirse a la estructura como en un principio y los militares velan la zona.La Galería del Estado Mayor Presidencial se encuentra cerrada debido a las proyecciones de El Cascanueces, producción que se podrá ver en pantalla hoy y mañana, a las 15 y a las 18 horas.En el edicio de Molino del Rey se instaló recientemente una convocatoria militar: “Mujer mexicana, esta es tu gran oportunidad para ingresar al Ejército”.El letrero enumera los requisitos y benecios para los interesados. El llamado ha generado interés y las personas fotografían la información, mientras que algunas preguntan mas detalles al personal uniformado. El acceso de alimentos y bebidas se ha restringido.En la puerta tres, lugar de acceso a la Casa Miguel Alemán, la gente debe dejar en contenedores de basura sus recipientes. Otra de las nuevas prohibiciones es el acceso de carriolas. Aunque el aviso se da hasta después de acceder por los detectores de metal y hacer largas las para entrar a la antigua residencia presidencial.Adentro de la Casa Miguel Alemán es visible otra modicación con la que se pretende proteger el tapete que está colocado en el comedor de 28 sillas, fue doblado para que las personas no lo pisen. Las personas tampoco podrán seguir alimentando a la veintena de peces carpa que están en el estanque ubicado frente a la casa Miguel Alemán.Para prohibirlo, se colocó un letrero: “Favor de no arrojar ni monedas ni alimentos a los peces”. Más adelante se encuentra la Casa Lázaro Cárdenas, que en un inicio sólo tenía disponible la planta baja, ahora los visitantes pueden acceder al primer piso, donde es posible apreciar baños, salas y despachos amueblados, así como pinturas rmadas por un artista de apellido Estrada.Si bien se han hecho diferentes modicaciones para el recorrido por el Complejo Cultural Los Pinos, se han realizado conciertos y proyecciones, a casi un mes, la Secretaría de Cultura aún no anuncia el proyecto ni ha especicado cuál será el presupuesto para dicho espacio.