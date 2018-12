FLORES PARA AMLO

Diego Sinhue, de gira en Xichú

En entrevista con Paola Rojas, en el programa de TV “Despierta con Loret” la mañana de ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reiteró su total respaldo a la estrategia federal antihuachicol: “Es un delito federal que ha asumido el Presidente con mucha valentía y vamos a respaldarlo”, dijo.Diego aprovechó para insistir que otro gran problema que debe atenderse son las tomas clandestinas que se detectan (ya van mil 547 de enero a octubre, tercer lugar nacional) pero que luego quedan abiertas. Ya alguna vez el procurador Carlos Zamarripa lo dijo: son las mismas tomas que Pemex no clausura.En la estrategia están involucradas 15 dependencias federales, y no se entiende sin la participación clave de la PGR. La presión será mucho mayor para que en Guanajuato hagan lo que les toca. Delegados van y vienen, con pocos resultados. El último, Alfredo Montes, llegó en julio pasado. Atentos pues...El Gobierno del Estado, a través del secre de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, le respondió al Poder Legislativo por segunda vez su requirimiento sobre un “informe detallado de las acciones implementadas para remediar los excesos reportados en el informe especial sobre la asignación y contratación de publicidad oficial que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.Se trata de la segunda contestación porque, recordará usted, que en la primera el Ejecutivo fue tan escueto y escurridizo en los argumentos que los legisladores de las comisiones unidas de Hacienda y Gobernación no dudaron (todos) en requerirle una explicación más amplia y clara del tema.Le petición inicial del punto la hizo la diputada local del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero. En concreto quería saber qué hace la actual Administración estatal para atender lo que la CNDH les dijo en mayo, que en resumen fue que falta establecer criterios que regulen mejor la asignación de la publicidad oficial. Pero además transparentar verdaderamente cada peso de ese gasto en el portal del Gobierno Estatal.Ayala Torres dice en su respuesta que las observaciones fueron aceptadas, aunque eso sí, precisa que no se señala o expresa la existencia de excesos sobre asignaciones y contratación de publicidad oficial. Y agrega que “se establecieron acciones y se fortalecieron procesos para mejorar los esquemas de contratatación de publicidad”, aunque pues tampoco detalla esas medidas que dice ya tomaron.La propaganda gubernamental se define, anota Ayala Torres, “en función al perfil, cobertura, tiraje, distribución, número de suscriptores y número de visitas de los medios de comunicación”. Indica que la contrata de manera equitativa y proporcional entre todos los medios locales y nacionales.Cita que la Coordinación General de Comunicación Social está en proceso de planeación de la Estrategia Anual. Y que ya establecieron formatos de los contratos que se celebran con los medios de comunicación para incorporar las observaciones de la CNDH, Auditoría Superior y Secretaría de la Transparencia, a fin de atender la seguridad jurídica, la igualdad y la equidad para todas las empresas.Al terminar de leer el oficio de 10 hojas del Secretario de Gobierno queda la misma impresión: que falta mucho por discutir entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre regular la propaganda pública. Por si no leyeron bien el informe de la CNDH pueden ir a la página 117, que les dice que no basta justificarse en normas generales (como el 134 constitucional) pues está en juego la libertad de expresión.El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo apareció a media tabla, específicamente en el lugar número 16, en la aprobación de gobernadores, en la medición de la encuestadora “Arias Consultores” este diciembre. A la pregunta de ¿cómo califica el desempeño de su Gobernador? El 32.9% de los entrevistados lo aprobó, el 8.8% se mostró indiferente y el 58.3% lo desaprobó. El promedio nacional fue justamente de un 32% de aprobación y 59% de rechazo.Los mejor evaluados son los de Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad de México y Veracruz. Mientras que los peor calificados son los de Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco. El tamaño de la muestra fue de 6 mil 063 encuestas levantadas del 14 al 16 de diciembre, con un nivel de confianza del 95%.El mayor reto es precisamente el de la seguridad. A la pregunta directa “¿Ha mejorado la seguridad en el estado? sólo 10.1% en Guanajuato dijo que sí, 4.5% no lo sé, y para el 85.4% todavía no. Sólo en otros nueve estados esa respuesta fue más desesperanzadora, que fueron: Tabasco, Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Michoacán y Chihuahua (en ese orden).El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, acompañado de la presidenta del DIF estatal, Adriana Ramírez Lozano, encabezó ayer la ceremonia del 433 aniversario de la fundación del municipio de Xichú.Anunció que se le dará continuidad a la carretera Guamúchil-Las Palomas, así como a los programas sociales de vivienda, educación y salud.“Estamos trabajando por los que menos tienen, ése es mi compromiso: un Guanajuato igual para todos. Que la carretera 57 no sea una división para los del corredor industrial y los del noreste, todos somos guanajuatenses de primera”, les dijo.