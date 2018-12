Me duele Puebla

Como muchos poblanos que dejaron su tierra natal, regreso seguido a esta Angelópolis por todo lo que nos atrae siempre el espacio vital donde naciste y creciste y entendiste lo que es la vida. Aquí en el Barrio de Santiago, donde también vieron la luz otros paisanos como la vecina Ángeles Mastretta quien en sus treinta y tantos relatos de “mujeres de ojos grandes” describe las cuitas femeninas de nuestras calles y de las poblanerías, es donde hago sonrisas de nostalgia al caminar en la húmeda y fría mañana del invierno.Cuitas personales y sociales. De cultura y de tradiciones que nos hicieron tradicionalistas, mochos y racistas a los “pipopes”, como nos dicen en muchos lados. Sí, tan hermosa la tierra y su cultura, como las creencias que se dan en estos lares que fueron contención y amalgama de lo peninsular y de lo indígena. Esta tierra poblana que en los años setenta llegó al culmen de la polarización ideológica para dividir en una guerra intestina a la universidad pública y dar origen a dos proyectos antagónicos que dejaron en el camino a muchos muertos. Comunistas y anticomunistas, Carolinos y FUAS, ambos enfrascados en la guerra que dio muertos engendrados por el odio.Me encuentro hoy, como no lo había visto desde que era pequeño o desde que dejé esta tierra hace cuarenta años, en una arena de diferencias entre morenistas y panistas. Sí, la muerte accidental o provocada de la Gobernadora y su esposo Senador, ha creado un espacio de división y de guerra. Izquierda y derecha antes. Hoy, AMLOVERS y FIFIS, como ya los provocó el presidente López Obrador. Como ya lo etiquetó en el discurso de la división y el rencor posterior a la muerte de la gobernadora Martha Erika. Los nombró liberales y conservadores. Buenos y malos. Ya nos metió así a la disputa y al encono.Me duele mi Puebla no porque haya incertidumbre o ingobernabilidad, sino porque gane quien gane, se ha desatado el combate entre unos y otros. Escucho hoy discursos falsos de los políticos morenistas que llaman “señora gobernadora” a quien insultaban y atacaban hace pocos días. Observo homenajes ofrecidos por el Congreso morenista que días antes impedía que la Gobernadora tomara protesta. Pobre condición humana que tienen los políticos. El poder los ciega. Y les hace perversos, mezquinos. Aún frente a la muerte que a nadie se le desea.Enorme problema le provocó al presidente López Obrador esta semana la muerte de los polémicos líderes de una corriente política que se creó desde hace 70 años en que el abuelo Moreno Valle llegó al poder y fue Gobernador para que el nieto salido del engendro político priísta se incrustara en el PAN y diera forma a una corriente que amarró alianzas incluso con la Gordillo y el extinto PANAL. Hoy escucho al seguro candidato de Morena, a Barbosa en su discurso sediento de poder, sintiendo ya estar cerca de la gubernatura y con ello, reviviendo la contienda. Por eso me duele Puebla, como México, por el discurso de la división entre unos y otros y por hacer del poder una obsesión, no una vocación.Enorme error del Presidente no haber reconocido a la Gobernadora electa. Haber declarado que la aislaría. Que no reconocía el triunfo que le dio el sistema electoral, las instituciones que creamos. No lo entiendo. Hubiera sido otra historia aún con la muerte de ella. Por eso, hoy y mañana, el imaginario colectivo no cree que haya sido un accidente y apunta como antes con Colosio, hacia la cumbre del poder.Por eso, no comparto que el presidente López Obrador esté incendiando el ambiente con sus discursos ofensivos. Brotándole su gen de activista social de campaña para calificar y atacar a sus enemigos, cuando lo que requiere el País es concordia convocada por el estadista. Por eso me duele mi natal Puebla, porque aún si prevalece la cordura y el Presidente invita al Congreso local a que nombre un Gobernador Interino del partido que ganó la elección, la sociedad seguirá polarizada por el discurso de buenos y malos.En estos días en contacto con mis redes de amigos y familiares confirmé que el largo proceso electoral y de litigios post electorales, es una muestra de lo que veremos en los próximos años. Morena considerando que cuando gana la elección es legítima y cuando pierde existe fraude. Es el discurso maniqueo que en un lado están todos los buenos y en el otro están todos los malos.México es un país que en la historia se hizo con el concurso de los más vigorosos para la concordia. En los tiempos de división entre liberales y conservadores, combatimos por las Leyes de Reforma, perdimos la mitad del territorio en la Guerra con el imperio, destrozamos la República, combatimos en la Cristiada, estallamos la Revolución entre hermanos. Fue solo en los tiempos de concordia donde el espíritu emprendedor y empresarial creó empresas y los acuerdos lograron crear instituciones.Me llenó de esperanza este julio la victoria de la izquierda porque sacudiría al sistema político corrupto y excluyente de las mayorías. Pero no comparto que sea el discurso que incita a la división y al odio, el que insufla nuestro presidente López Obrador, el que nos lleve a la unión. Por eso digo que pobre Puebla, ya convertida en el segundo gran enfrentamiento entre mexicanos junto con la cancelación del Aeropuerto. Pudo haber sido de otra manera: reconocer el triunfo, alzarle la mano al vencedor de la elección, asistir a la toma de protesta de la Gobernadora. Pasar a la historia López Obrador como estadista al reconocer que otras fuerzas políticas también pueden tener victorias. No. Prefirió AMLO la guerra. Por eso, hoy Puebla es el laboratorio de la operación de recuperar Morena, sea como sea, el poder. Me duele Puebla.