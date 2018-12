Por “economistas profesionales liberales” me refiero a los investigadores que tratan de entender la economía como mejor pueden, pero que, siendo humanos, también tienen preferencias políticas, que en su caso los colocan a la izquierda del espectro político estadounidense, aunque por lo general solo se posicionan modestamente en la centroizquierda. Los economistas profesionales conservadores son su contraparte de la centroderecha.



A medida que el 2018 se acerca a su fin, estamos viendo muchos artículos sobre el estado de la economía. Sin embargo, a mí me gustaría hablar de otra cosa: el estado de las ciencias económicas, al menos en lo que respecta a la situación política. Ese estado no es bueno: la mala fe que domina la política conservadora a todos los niveles está infectando también a los economistas de derecha.Esto es triste, pero también es patético. Porque incluso mientras los economistas que alguna vez fueron respetados se humillan frente al trumpismo, el Partido Republicano está dejando cada vez más claro que sus servicios no son requeridos, que solo deben postularse los escritorzuelos.Lo que hay que saber al hablar de ciencias económicas y política es que en el Estados Unidos moderno hay tres tipos de economistas: los economistas profesionales liberales, los economistas profesionales conservadores y los economistas conservadores profesionales.Los economistas conservadores profesionales son algo totalmente distinto. Son personas a las que incluso los profesionales de centroderecha consideran charlatanes y cascarrabias; se ganan la vida haciendo como que se dedican a las ciencias económicas, a menudo de manera incompetente, pero en realidad son solo propagandistas. Y no, no existe de hecho una categoría homóloga en el otro extremo, en parte porque es mucho más probable que los multimillonarios que financian dicha propaganda pertenezcan a la derecha, más que a la izquierda.No obstante, permítanme hacer de lado a los charlatanes por un momento y hablar sobre la gente que al menos solía aparentar que realmente estaba tratando de poner en práctica las ciencias económicas.Sin embargo, solía creer que dichos lapsos eran la excepción, no la regla, y que los economistas liberales que conozco evitarían caer en la medida de lo posible en esa trampa, y se disculparían si ello ocurriera.¿Los economistas conservadores hacen lo mismo? Cada vez más, la respuesta parece ser no, al menos para aquellos que ocupan un lugar preponderante en el discurso público.Incluso durante los años de Obama, fue sorprendente ver cuántos economistas reconocidos de inclinación republicana siguieron la línea del partido en cuanto a la política económica, incluso cuando esa línea discrepaba del consenso profesional apolítico.¿Estos economistas estaban presentando sus argumentos de buena fe? Incluso en aquella época, había buenos motivos para sospechar lo contrario. En primer lugar, esas terribles e irresponsables acciones de la Reserva Federal eran casi con exactitud lo que Milton Friedman recetó para las economías deprimidas. En segundo lugar, algunos de esos críticos de la Reserva se dejaron llevar por las teorías conspirativas afines a las de Donald Trump, que acusaban a la Reserva Federal de imprimir dinero, no para ayudar a la economía, sino para “rescatar la política fiscal”; es decir, ayudar a Barack Obama.También fue revelador que ninguno de los economistas que lanzaron advertencias, erróneas, acerca de la inflación inminente estuvo dispuesto a admitir su error después de que no fue así.Sin embargo, la verdadera prueba vino después de 2016. Un escéptico absoluto habría esperado que los economistas que denunciaron los déficits presupuestales y el dinero fácil cuando había un gobierno demócrata cambiaran repentinamente de posición con un presidente republicano.¿Qué explicación hay detrás de esta epidemia de mala fe? Es evidente que, en parte, se debe a la ambición de los economistas conservadores que todavía esperan nombramientos de alto perfil. Otra parte, sospecho, puede deberse solo al deseo de mantenerse del lado de los poderosos.Sin embargo, esta humillación profesional también tiene algo de patética, debido a que las recompensas que anhelan los economistas de centroderecha no han llegado ni lo harán.No es solo que Trump haya conformado un gobierno de los peores y los más débiles. La verdad es que el Partido Republicano moderno no quiere saber de economistas serios, sin importar sus políticas. Prefiere a los charlatanes y los cascarrabias, que son su tipo de gente.Así que lo que hemos aprendido sobre la economía estos últimos dos años es que muchos economistas conservadores estaban, de hecho, dispuestos a comprometer su ética profesional para fines políticos, y a vender su integridad a cambio de nada.